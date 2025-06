Романо подтвердил. Ливерпуль подпишет защитника за 40 миллионов фунтов

Венгерский левый защитник «Борнмута» Милош Керкез вскоре перейдет в «Ливерпуль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы заплатят за 21-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов. Игрок подпишет с клубом долгосрочное соглашение.

В сезоне 2024/25 Милош Керкез провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже подписывает контракт с Флорианом Вирцем.

