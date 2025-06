«Когда вратарь просто зритель». Реакция болельщиков на шедевр Месси

В четверг, 19 июня, на клубном чемпионате мира состоялся матч «Интер Майами» – «Порту». Поединок завершился победой американского клуба со счетом 2:1.

«Порту» вышел вперед уже на 8-й минуте матча. Саму Омордион реализовал пенальти.

После перерыва подопечные Хавьера Маскерано оформили эффектный камбек. На 47-й минуте Теласко Сеговия сравнял счет, а на 54-й минуте мяч в ворота «Порту» отправил Лионель Месси.

Гол Месси получился особенно эффектным. Аргентинец ударом со штрафного положил мяч в правый угол. Для Месси это уже 68-й гол со штрафного.

«Интер Майами» после двух матчей занимает в группе второе место. Для выхода в плей-офф команде достаточно не проиграть «Палмейрасу».

sohom: Чистый оргазм от Месси!!! GOAT благословил наши глаза!!

Alex Ingram: Потрясающий штрафной удар? Кажется, кто-то забыл оплатить счет за электричество на той стене. Когда вратарь просто зритель, самое время сделать пит-стоп на тренировочной площадке.

ItsMeTristan: Я люблю Месси, я думаю, что он лучший, но что не так с вратарем? Он просто был там!

Hd Emmy: Месси сегодня в огне.

Collins Juiceboxx: Он великолепен.

Mati: Магия Месси.

𝗗𝗮𝘃𝗶𝗶𝗲𝘀: Величайший из тех, кто когда-либо был, величайший из тех, кто есть, величайший из тех, кто когда-либо будет.

Suparno Kumar Roy: МЕССИ Забил и обыграл «европейский клуб» с одной из слабейших команд MLS.

Herma Mania: Люди приходят на стадионы смотреть на GOAT не просто так. Лучший игрок матча. Факты говорят сами за себя.

Danny Sayso: Месси снова развлекал нас сегодня вечером. С такой дистанции я знал, что это стопроцентный гол.

53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐



Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY