«Когда вратарь просто зритель». Реакция болельщиков на шедевр Месси
Гол Лионеля Месси со штрафного принес «Интер Майами» победу над «Порту»
В четверг, 19 июня, на клубном чемпионате мира состоялся матч «Интер Майами» – «Порту». Поединок завершился победой американского клуба со счетом 2:1.
«Порту» вышел вперед уже на 8-й минуте матча. Саму Омордион реализовал пенальти.
После перерыва подопечные Хавьера Маскерано оформили эффектный камбек. На 47-й минуте Теласко Сеговия сравнял счет, а на 54-й минуте мяч в ворота «Порту» отправил Лионель Месси.
Гол Месси получился особенно эффектным. Аргентинец ударом со штрафного положил мяч в правый угол. Для Месси это уже 68-й гол со штрафного.
«Интер Майами» после двух матчей занимает в группе второе место. Для выхода в плей-офф команде достаточно не проиграть «Палмейрасу».
sohom: Чистый оргазм от Месси!!! GOAT благословил наши глаза!!
Alex Ingram: Потрясающий штрафной удар? Кажется, кто-то забыл оплатить счет за электричество на той стене. Когда вратарь просто зритель, самое время сделать пит-стоп на тренировочной площадке.
ItsMeTristan: Я люблю Месси, я думаю, что он лучший, но что не так с вратарем? Он просто был там!
Hd Emmy: Месси сегодня в огне.
Collins Juiceboxx: Он великолепен.
Mati: Магия Месси.
𝗗𝗮𝘃𝗶𝗶𝗲𝘀: Величайший из тех, кто когда-либо был, величайший из тех, кто есть, величайший из тех, кто когда-либо будет.
Suparno Kumar Roy: МЕССИ Забил и обыграл «европейский клуб» с одной из слабейших команд MLS.
Herma Mania: Люди приходят на стадионы смотреть на GOAT не просто так. Лучший игрок матча. Факты говорят сами за себя.
Danny Sayso: Месси снова развлекал нас сегодня вечером. С такой дистанции я знал, что это стопроцентный гол.
53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY
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