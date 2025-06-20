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  4. Арсенал близок к продлению контракта с защитником. Это не Зинченко
Англия
20 июня 2025, 11:14 |
169
0

Арсенал близок к продлению контракта с защитником. Это не Зинченко

Майлз Льюис-Скелли продолжит и в дальнейшем выступать за команду

20 июня 2025, 11:14 |
169
0
Арсенал близок к продлению контракта с защитником. Это не Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Майлз Льюис-Скелли

Лондонский «Арсенал» находится в шаге от подписания нового контракта с 18-летним фланговым защитником Майлзом Льюисом-Скелли.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что все документы для продолжения сотрудничества уже готовы. В ближайшие дни футболист заключит новое соглашение с клубом.

Майлз – воспитанник «канониров», который дебютировал за клуб в сезоне 2024/25. Под руководством Микеля Артеты защитник отыграл 39 матчей, совершив три результативных действия (гол и два ассиста).

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Майлз Льюис-Скелли Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Фабрицио Романо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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