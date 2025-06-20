Арсенал близок к продлению контракта с защитником. Это не Зинченко
Майлз Льюис-Скелли продолжит и в дальнейшем выступать за команду
Лондонский «Арсенал» находится в шаге от подписания нового контракта с 18-летним фланговым защитником Майлзом Льюисом-Скелли.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что все документы для продолжения сотрудничества уже готовы. В ближайшие дни футболист заключит новое соглашение с клубом.
Майлз – воспитанник «канониров», который дебютировал за клуб в сезоне 2024/25. Под руководством Микеля Артеты защитник отыграл 39 матчей, совершив три результативных действия (гол и два ассиста).
❤️🤍✍🏻 All documents are now ready for Myles Lewis-Skelly to sign his new contract at Arsenal. pic.twitter.com/sSAgLaynoo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025
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