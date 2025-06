Арсенал близок к продлению контракта с защитником. Это не Зинченко

Лондонский «Арсенал» находится в шаге от подписания нового контракта с 18-летним фланговым защитником Майлзом Льюисом-Скелли.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что все документы для продолжения сотрудничества уже готовы. В ближайшие дни футболист заключит новое соглашение с клубом.

Майлз – воспитанник «канониров», который дебютировал за клуб в сезоне 2024/25. Под руководством Микеля Артеты защитник отыграл 39 матчей, совершив три результативных действия (гол и два ассиста).

