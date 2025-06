ВИДЕО. Гол за голом. Во втором тайме Атлетико и Сиэтл обменялись голами

На 48-й минуте Аксель Витсель получил передачу от партнера и оказался рядом с пустыми воротами соперника. Мастерство игрока не подвело - и «Атлетико» удвоил свое преимущество.

Но уже через три минуты игроки испанского клуба сами создали себе проблемы.

После ошибки в собственной штрафной мадридцы подарили шанс Альберту Руснаку, который с около 10 метров переиграл Яна Облака.

Гол Акселя Витселя

Axel Witsel makes it 2-0! Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEAATM pic.twitter.com/qsQMK6Y2Fo

Гол Альберта Руснака

Rusnak pulls one back for @SoundersFC!



GAME ON! 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEAATM pic.twitter.com/TDqRmAPj3k