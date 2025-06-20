ВИДЕО. Гол-красавец. Барриос поразил ворота Сиэтла после рикошета от стойки
Атлетико Мадрид переигрывает соперника
20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе B встретились Сиэтл Саундерс и Атлетико.
На 11-й минуте мадридцы провели голевую атаку. Джулиано Симеоне увидел своего партнера вблизи штрафной площади и отдал ему передачу. Им оказался Пабло Барриос, который принял мяч и «пушечным» ударом прошил голкипера «Сиэтла».
Мяч попал в штангу и от нее залетел в ворота.
Быстрый гол пока остается единственным в матче.
WHAT A GOAL BY PABLO BARRIOS!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
WOW 🤯💥👀@Atletienglish are leading 1-0!
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/28pG36KV23
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