ВИДЕО. Гол-красавец. Барриос поразил ворота Сиэтла после рикошета от стойки

20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе B встретились Сиэтл Саундерс и Атлетико.

На 11-й минуте мадридцы провели голевую атаку. Джулиано Симеоне увидел своего партнера вблизи штрафной площади и отдал ему передачу. Им оказался Пабло Барриос, который принял мяч и «пушечным» ударом прошил голкипера «Сиэтла».

Мяч попал в штангу и от нее залетел в ворота.

Быстрый гол пока остается единственным в матче.

WHAT A GOAL BY PABLO BARRIOS!



WOW 🤯💥👀@Atletienglish are leading 1-0!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/28pG36KV23