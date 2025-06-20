ВИДЕО. Гол-красавец. Барриос поразил ворота Сиэтла после рикошета от стойки

20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе B встретились Сиэтл Саундерс и Атлетико.

На 11-й минуте мадридцы провели голевую атаку. Джулиано Симеоне увидел своего партнера вблизи штрафной площади и отдал ему передачу. Им оказался Пабло Барриос, который принял мяч и «пушечным» ударом прошил голкипера «Сиэтла».

Мяч попал в штангу и от нее залетел в ворота.

Быстрый гол пока остается единственным в матче.