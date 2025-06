Полька прописала Андреевой 6:0 на старте турнира WTA 500 в Берлине

«Нейтральная» седьмая ракетка мира Мирра Андреева вылетела из травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В 1/16 финала россиянка в трех сетах потерпела поражение от польской теннисистки Магдалены Френх (WTA 25) за 2 часа и 11 минуты.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/16 финала

Мирра Андреева [6] – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 5:7, 0:6

Это была третья встреча соперниц и Френх впервые добыла победу над Миррой.

Следующей оппоненткой Магдалены будет победительница противостояния Аманда Анисимова – Бьянка Андрееску.

Френх во второй раз в карьере переиграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. А вот Андреева впервые в карьере проиграла решающую партию со счетом 0:6.

All gas, no brakes 💨



Frech fights back to defeat Andreeva 2-6, 7-5, 6-0. #BTO pic.twitter.com/7gOVhgq01X