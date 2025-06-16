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  4. Полька прописала Андреевой 6:0 на старте турнира WTA 500 в Берлине
WTA
16 июня 2025, 19:51 |
679
3

Полька прописала Андреевой 6:0 на старте турнира WTA 500 в Берлине

Магдалена Френх выбила Мирру из пятисотника в Германии в матче 1/16 финала

16 июня 2025, 19:51 |
679
3
Полька прописала Андреевой 6:0 на старте турнира WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Магдалена Френх

«Нейтральная» седьмая ракетка мира Мирра Андреева вылетела из травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В 1/16 финала россиянка в трех сетах потерпела поражение от польской теннисистки Магдалены Френх (WTA 25) за 2 часа и 11 минуты.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/16 финала

Мирра Андреева [6] – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 5:7, 0:6

Это была третья встреча соперниц и Френх впервые добыла победу над Миррой.

Следующей оппоненткой Магдалены будет победительница противостояния Аманда Анисимова – Бьянка Андрееску.

Френх во второй раз в карьере переиграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. А вот Андреева впервые в карьере проиграла решающую партию со счетом 0:6.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Sashamar
Трава це спеціфіка. На Крайній Півночі не росте, хіба що ягель, яким олені годуються 
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0
Sit Simurg
.. В Магнусю вірив ! )..
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0
slavva82
...судя по коэффициентам в "онлайне" могла сама же себе слить матч (если не травма...)... 
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-2
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