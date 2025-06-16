Полька прописала Андреевой 6:0 на старте турнира WTA 500 в Берлине
Магдалена Френх выбила Мирру из пятисотника в Германии в матче 1/16 финала
«Нейтральная» седьмая ракетка мира Мирра Андреева вылетела из травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
В 1/16 финала россиянка в трех сетах потерпела поражение от польской теннисистки Магдалены Френх (WTA 25) за 2 часа и 11 минуты.
WTA 500 Берлин. Трава, 1/16 финала
Мирра Андреева [6] – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 5:7, 0:6
Это была третья встреча соперниц и Френх впервые добыла победу над Миррой.
Следующей оппоненткой Магдалены будет победительница противостояния Аманда Анисимова – Бьянка Андрееску.
Френх во второй раз в карьере переиграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. А вот Андреева впервые в карьере проиграла решающую партию со счетом 0:6.
All gas, no brakes 💨— wta (@WTA) June 16, 2025
Frech fights back to defeat Andreeva 2-6, 7-5, 6-0. #BTO pic.twitter.com/7gOVhgq01X
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