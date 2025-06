Палмейрас – Порту: без забитых мячей, но с клубными достижениями

В матче первого тура Клубного чемпионата мира Палмейрас и Порту сыграли вничью со счетом 0:0.

Палмейрас стал первой бразильской командой с 2012 года, которая избежала поражения в матче против европейской в рамках Клубных чемпионатов мира (включая предыдущие форматы).

2012: Коринтианс – Челси 1:0

2025: Палмейрас – Порту 0:0

Порту сыграл свой третий матч против команд из Южной Америки в рамках Клубного чемпионата мира/Межконтинентального кубка.

1987: Порту – Пеньяроль (Уругвай) 2:1

2004: Порту – Онсе Кальдас (Колумбия) 0:0 (8:7 – по пенальти)

2025: Порту – Палмейрас (Бразилия) 0:0

Порту сыграл свой 50-й матч в сезоне во всех турнирах. Это уже 8-й сезон подряд, в котором команда сыграла минимум 50 матчей.

Впервые за эти 50 поединков Порту сыграл вничью 0:0. В предыдущих 49 матчах был забит хотя бы один гол в матче. Последний раз «драконы» играли вничью 0:0 еще в феврале 2024 года, в игре против Рио Аве на Эштадиу ду Драгау.

Интересным фактом является то, что оба матча в группе А закончились вничью 0:0.

Аль-Ахли – Интер Майами 0:0

Палмейрас – Порту 0:0

2012 - @Palmeiras' draw with FC Porto is the first time a Brazilian team has avoided defeat against European opposition in the @FIFACWC (including previous format) since 2012 (Corinthians 1-0 Chelsea). Level. pic.twitter.com/bSz9uuRBkj — OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2025

O FC Porto arranca a participação no Mundial de Clubes com um empate: os portistas continuam invictos frente a equipas sul americanas:

1987 🇺🇾 Peñarol, 2-1

2004 🇨🇴 Once Caldas, 0-0 (vitória no desempate por grandes penalidades)

2025 🇧🇷 Palmeiras, 0-0 pic.twitter.com/2AsP7VCa6u — Playmaker (@playmaker_PT) June 16, 2025

Ao 50.º jogo, o 1.º jogo do FC Porto esta época que termina 0-0: nos 49 encontros anteriores, todos os jogos em que os portistas foram intervenientes tinham tido, pelo menos, um golo



⚠ Último 0-0 num jogo do FC Porto: fevereiro de 2024, no Dragão, frente ao Rio Ave pic.twitter.com/zvSE00SehP — Playmaker (@playmaker_PT) June 16, 2025

No grupo A do Mundial de Clubes, não houve qualquer golo nos 2 jogos: as 4 equipas entram na 2.ª jornada do grupo completamente empatadas



⚠ Todas as equipas do grupo vão entrar na última jornada com hipóteses de qualificação pic.twitter.com/wvDgGEW6Ib — Playmaker (@playmaker_PT) June 16, 2025