Африканская топ-сборная разгромно проиграла финал COSAFA Cup

Финал COSAFA Cup 2025 состоялся 15 июня на стадионе Free State в Блумфонтейне (ЮАР).

Ангола одержала победу над Южной Африкой со счетом 3:0, защитив титул чемпиона.

Героем матча стал нападающий Анголы Депу, который отметился двумя голами на 43-й и 62-й минутах. Третий мяч забил Милсон на 82-й минуте.

Эта победа стала для Анголы второй подряд на Кубке COSAFA. В предыдущем финале 2024 года Ангола также завоевала титул, обыграв Намибию (5:0).

Ранее в полуфиналах турнира Ангола победила Мадагаскар (4:1), а Южная Африка одолела Коморские острова (3:1).

В турнире приняли участие 14 команд. COSAFA Cup 2025 стал важным этапом подготовки команд к Кубку африканских наций, который пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

COSAFA Cup 2025

Финал. 15.06.2025. Toyota Stadium, Блумфонтейн (ЮАР)

Ангола – Южная Африка – 3:0

Голы: Депу, 43, 62, Милсон, 81

