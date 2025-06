ВИДЕО. Мягкий матрас: Как ПСЖ забил 3-й и 4-й голы в ворота Атлетико

15 июня состоялся матч первого тура клубного чемпионата мира в группе В между командами ПСЖ и Атлетико.

Поединок прошел на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу парижан.

Третий и четвертый голы забили Сенни Меюло и Ли Кан Ин соответственно. Меюло после отскоков отличился на 87-й минуте, а Ли реализовал пенальти на 90+7-й.

ГОЛ! 3:0 Меюло, 87 мин.

87' | GOAAAAAL! Senny Mayulu surely seals this for @PSG_inside with a great reaction and finish!



WATCH Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGATM pic.twitter.com/MQM60Q8qZc