Клубный чемпионат мира15 июня 2025, 21:41 | Обновлено 15 июня 2025, 21:42
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Томас Мюллер вошел в историю мюнхенской Баварии
Немецкий форвард стал третьим в истории клуба, кто забил 250 голов
15 июня 2025, 21:41 | Обновлено 15 июня 2025, 21:42
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В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом 10:0.
Дублем в составе «Баварии» отметился Томас Мюллер. Второй мяч немецкого форварда стал для него юбилейным, 250-м за клуб во всех турнирах.
Только двое игроков в истории «Баварии» имеют большее количество забитых мячей.
- 570 – Герд Мюллер
- 344 – Роберт Левандовски
- 250 – Томас Мюллер
Клубный чемпионат мира станет последним для Томаса Мюллера в составе «Баварии».
Thomas Müller with his 250th goal for FC Bayern ⚽ pic.twitter.com/qM9mf5Cbok— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 15, 2025
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