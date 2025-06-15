Томас Мюллер вошел в историю мюнхенской Баварии

В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом 10:0.

Дублем в составе «Баварии» отметился Томас Мюллер. Второй мяч немецкого форварда стал для него юбилейным, 250-м за клуб во всех турнирах.

Только двое игроков в истории «Баварии» имеют большее количество забитых мячей.

570 – Герд Мюллер

344 – Роберт Левандовски

250 – Томас Мюллер

Клубный чемпионат мира станет последним для Томаса Мюллера в составе «Баварии».