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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 21:41 | Обновлено 15 июня 2025, 21:42
1042
0

Томас Мюллер вошел в историю мюнхенской Баварии

Немецкий форвард стал третьим в истории клуба, кто забил 250 голов

15 июня 2025, 21:41 | Обновлено 15 июня 2025, 21:42
1042
0
Томас Мюллер вошел в историю мюнхенской Баварии
УЕФА. Томас Мюллер

В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом 10:0.

Дублем в составе «Баварии» отметился Томас Мюллер. Второй мяч немецкого форварда стал для него юбилейным, 250-м за клуб во всех турнирах.

Только двое игроков в истории «Баварии» имеют большее количество забитых мячей.

  • 570 – Герд Мюллер
  • 344 – Роберт Левандовски
  • 250 – Томас Мюллер

Клубный чемпионат мира станет последним для Томаса Мюллера в составе «Баварии».

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Томас Мюллер Бавария Окленд Сити клубный чемпионат мира по футболу статистика ударов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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