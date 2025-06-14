Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче ведет переговоры с известным игроком Ман Сити. Он готов уйти
Турция
14 июня 2025, 14:20 | Обновлено 14 июня 2025, 15:28
852
0

Фенербахче ведет переговоры с известным игроком Ман Сити. Он готов уйти

Кайл Уокер настроен покинуть английский клуб летом

14 июня 2025, 14:20 | Обновлено 14 июня 2025, 15:28
852
0
Фенербахче ведет переговоры с известным игроком Ман Сити. Он готов уйти
IMAGO. Кайл Уокер

Турецкий клуб «Фенербахче», который возглавляет именитый Жозе Моуриньо, ведет активные переговоры по трансферу Кайла Уокера из «Манчестер Сити».

Как сообщил инсайдер Николо Скира, английский защитник лично общается с турецким клубом касаемо своего перехода. «Фенербахче» предложило игроку контракт до 2027 года.

Зимой 2025 года Кайл на правах аренды перешел в итальянский «Милан», однако игрок не убедил руководство и клуб вернул футболиста обратно в «Манчестер Сити».

Действующий тренер «горожан» Пеп Гвардиола не сильно рассчитывает на игрока, поэтому Кайл близок к уходу из клуба. За восемь лет в клубе Уокер сыграл 319 матчей, забил шесть мячей и отдал 23 ассиста.

По теме:
Борнмут не хотел продавать Забарного. Известно, почему передумали
Может перейти в европейский гранд. На Довбика появилось 2 новых претендента
Как это возможно? Забарный все еще может сыграть за ПСЖ на клубном ЧМ
Милан чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Кайл Уокер Фенербахче чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Футбол | 14 июня 2025, 06:11 9
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо

Киевский клуб не будет подписывать этих игроков

Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
Футбол | 13 июня 2025, 16:15 13
Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ

Филиппов близок к переходу в ЛНЗ

Какой будет новая эра в Мадриде с Хаби Алонсо?
Футбол | 14.06.2025, 08:00
Какой будет новая эра в Мадриде с Хаби Алонсо?
Какой будет новая эра в Мадриде с Хаби Алонсо?
Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды
Футбол | 14.06.2025, 14:52
Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды
Мбаппе или Винисиус? Легенда Реала назвал имя настоящего лидера команды
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Футбол | 14.06.2025, 08:40
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 5
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
13.06.2025, 01:56 1
Футбол
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
13.06.2025, 03:08
Бокс
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
12.06.2025, 09:33 3
Футбол
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 6
Футбол
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
12.06.2025, 21:16
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
12.06.2025, 08:53 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем