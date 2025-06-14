Фенербахче ведет переговоры с известным игроком Ман Сити. Он готов уйти
Кайл Уокер настроен покинуть английский клуб летом
Турецкий клуб «Фенербахче», который возглавляет именитый Жозе Моуриньо, ведет активные переговоры по трансферу Кайла Уокера из «Манчестер Сити».
Как сообщил инсайдер Николо Скира, английский защитник лично общается с турецким клубом касаемо своего перехода. «Фенербахче» предложило игроку контракт до 2027 года.
Зимой 2025 года Кайл на правах аренды перешел в итальянский «Милан», однако игрок не убедил руководство и клуб вернул футболиста обратно в «Манчестер Сити».
Действующий тренер «горожан» Пеп Гвардиола не сильно рассчитывает на игрока, поэтому Кайл близок к уходу из клуба. За восемь лет в клубе Уокер сыграл 319 матчей, забил шесть мячей и отдал 23 ассиста.
#Fenerbahce are in talks with #ManchesterCity to sign Kyle #Walker. Offered a contract until 2027. #transfers #MCFC https://t.co/djGyCTkDPl— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2025
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