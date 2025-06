В клубе с 2012-го. Голкипер украинского происхождения покинет Наполи

Итальянский голкипер украинского происхождения Никита Контини-Барановский покинет «Наполи» после того, как присоединился к клубу в 2012 году. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Контракт 29-летнего футболиста истекает 30 июня и руководство неаполитанцев не планирует продлевать сотрудничество. Вратарь получит статус свободного агента.

Контини начинал свою карьеру в академии «Наполи», а в 2015 году присоединился к первой команде. Пробиться в стартовый состав голкипер так и не сумел, поэтому регулярно играл в арендах за команды, которые выступали в низших итальянских дивизионах.

Никита родился в украинском городе Черкасы, но в возрасте трех лет перебрался с семьей в Италию, где и начал заниматься футболом. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 400 тысяч евро..

