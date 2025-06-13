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Италия
13 июня 2025, 19:42 |
365
0

В клубе с 2012-го. Голкипер украинского происхождения покинет Наполи

Никита Контини-Барановский получит статус свободного агента после завершения контракта

13 июня 2025, 19:42 |
365
0
В клубе с 2012-го. Голкипер украинского происхождения покинет Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Контини-Барановский

Итальянский голкипер украинского происхождения Никита Контини-Барановский покинет «Наполи» после того, как присоединился к клубу в 2012 году. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Контракт 29-летнего футболиста истекает 30 июня и руководство неаполитанцев не планирует продлевать сотрудничество. Вратарь получит статус свободного агента.

Контини начинал свою карьеру в академии «Наполи», а в 2015 году присоединился к первой команде. Пробиться в стартовый состав голкипер так и не сумел, поэтому регулярно играл в арендах за команды, которые выступали в низших итальянских дивизионах.

Никита родился в украинском городе Черкасы, но в возрасте трех лет перебрался с семьей в Италию, где и начал заниматься футболом. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 400 тысяч евро..

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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Никита Контини-Барановский Николо Скира свободный агент
Николай Титюк Источник: Николо Скира
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