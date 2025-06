Томас Франк закончил свой почти семилетний период работы в Брентфорде

Главным тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк.

Предыдущим клубом специалиста был «Брентфорд», с которым он проработал 6 лет и 7 месяцев. Среди действующих тренеров АПЛ это была вторая самая длинная серия (после Пепа Гвардиолы).

После назначения Томаса Франка главным тренером «Тоттенхэма» топ–5 самых длинных активных тренерских периодов в АПЛ выглядит следующим образом:

