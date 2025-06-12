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  4. Томас Франк закончил свой почти семилетний период работы в Брентфорде
Англия
12 июня 2025, 23:53 |
155
1

Томас Франк закончил свой почти семилетний период работы в Брентфорде

Дольше с одним клубом работает только один тренер АПЛ

12 июня 2025, 23:53 |
155
1
Томас Франк закончил свой почти семилетний период работы в Брентфорде
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Главным тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк.

Предыдущим клубом специалиста был «Брентфорд», с которым он проработал 6 лет и 7 месяцев. Среди действующих тренеров АПЛ это была вторая самая длинная серия (после Пепа Гвардиолы).

После назначения Томаса Франка главным тренером «Тоттенхэма» топ–5 самых длинных активных тренерских периодов в АПЛ выглядит следующим образом:

  • 8 лет и 11 месяцев – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 5 лет и 5 месяцев – Микель Артета (Арсенал)
  • 3 года и 11 месяцев – Марко Силва (Фулхэм)
  • 3 года и 7 месяцев – Эдди Гау (Ньюкасл Юнайтед)
  • 2 года и 7 месяцев – Унаи Эмери (Астон Вилла)
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ОФИЦИАЛЬНО. Томас Франк – главный тренер Тоттенхэма
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Томас Франк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Брентфорд Тоттенхэм
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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ViAn
Для Ярмолюка це сигнал. Цей тренер, Франк, робив на нього ставку. Новий тренерський штаб в АПЛ - завжди невідомий сценарій по складу, трансферам.
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