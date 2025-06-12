Томас Франк закончил свой почти семилетний период работы в Брентфорде
Дольше с одним клубом работает только один тренер АПЛ
Главным тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк.
Предыдущим клубом специалиста был «Брентфорд», с которым он проработал 6 лет и 7 месяцев. Среди действующих тренеров АПЛ это была вторая самая длинная серия (после Пепа Гвардиолы).
После назначения Томаса Франка главным тренером «Тоттенхэма» топ–5 самых длинных активных тренерских периодов в АПЛ выглядит следующим образом:
- 8 лет и 11 месяцев – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- 5 лет и 5 месяцев – Микель Артета (Арсенал)
- 3 года и 11 месяцев – Марко Силва (Фулхэм)
- 3 года и 7 месяцев – Эдди Гау (Ньюкасл Юнайтед)
- 2 года и 7 месяцев – Унаи Эмери (Астон Вилла)
Thomas Frank goes from the second longest-serving manager at a Premier League club to the newest!— Premier League (@premierleague) June 12, 2025
He spent 6 years and 7 months at Brentford before moving to Spurs 🤝 pic.twitter.com/VXT1pXq3CU
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