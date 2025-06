Звездный испанский футболист выбрал Баварию вместо Реала и Барселоны

Футболист «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

Испанские гранды – «Барселона» и мадридский «Реал» – пытались подписать 22-летнего вингера, однако звездный игрок сообщил о своем желании перебраться в мюнхенскую «Баварию».

На данный момент спортивный директор Кристоф Фройнд и член правления Макс Эберль начали вести переговоры с окружением испанца о будущем трансфере. «Баварии» придется заплатить около 60 млн евро за переход, зарплата Нико составит 20 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость испанца составляет 70 млн евро.

