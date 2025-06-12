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Испания
12 июня 2025, 10:29 |
1353
0

Звездный испанский футболист выбрал Баварию вместо Реала и Барселоны

Нико Уильямс ведет переговоры с руководством мюнхенской «Баварии»

12 июня 2025, 10:29 |
1353
0
Звездный испанский футболист выбрал Баварию вместо Реала и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Футболист «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

Испанские гранды – «Барселона» и мадридский «Реал» – пытались подписать 22-летнего вингера, однако звездный игрок сообщил о своем желании перебраться в мюнхенскую «Баварию».

На данный момент спортивный директор Кристоф Фройнд и член правления Макс Эберль начали вести переговоры с окружением испанца о будущем трансфере. «Баварии» придется заплатить около 60 млн евро за переход, зарплата Нико составит 20 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость испанца составляет 70 млн евро.

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Бавария Атлетик Бильбао Реал Мадрид Барселона Нико Уильямс Макс Эберль Кристоф Фройнд Флориан Плеттенберг трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: Флориан Плеттенберг
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