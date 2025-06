Матч Англия – Сенегал запомнился интересными статистическими фактами

Сборная Сенегала победила в товарищеском матче на выезде сборную Англии со счетом 3:1.

Сенегал стал первой африканской сборной, которая победила сборную Англии.

Статистика сборной Англии против команд из Африки:

22 матча

15 побед

6 ничьих

1 поражение

Сенегал стал первой африканской сборной, которая забила 3+ гола в ворота сборной Англии.

Англичане лишь во второй раз в своей истории открыли счет в домашнем матче, но в итоге проиграли игру с разницей в 2+ гола.

1995: Англия – Бразилия – 1:3

2025: Англия – Сенегал – 1:3

Сборная Сенегала не проигрывает уже в 24 матчах подряд. Последнее поражение было датировано сентябрем 2023 года в товарищеской игры против Алжира.

