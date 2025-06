Симеоне и его подопечные. Атлетико Мадрид опубликовал заявку на КЧМ

Мадридский «Атлетико» обнародовал заявку на предстоящий клубный чемпионат мира, который состоится на территории США.

В состав мадридского клуба вошло 30 футболистов.

Подопечные Диего Симеоне сыграют в группе В против ПСЖ, «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

Начнется соревнование 15 июня с группового этапа, далее – плей-офф. Закончится турнир 13 июля.

Заявка «Атлетико» Мадрид на клубный чемпионат мира:

Вратари: Ян Облак, Хуан Муссо, Антонио Гомис, Сальвадор Эскивель

Защитники: Хосе Мария Хименес, Сезар Аспиликуэта, Клеман Лангле, Науэль Молина, Аксель Витсель, Хави Галан, Рейнильдо, Ле Норман, Илиас Костис

Полузащитники: Конор Галлагер, Родриго Де Пауль, Коке, Пабло Барриос, Тома Лемар, Самуэль Лино, Маркос Льоренте, Родриго Рикельме, Хави Серрано, Сейду Тауфик, Белаид Райан

Нападающие: Антуан Гризманн, Александер Серлот, Анхель Корреа, Карлос Мартин, Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне

Our 3️⃣0️⃣ players traveling to Los Angeles for the @FIFACWC 💪 pic.twitter.com/BargeF2GAv