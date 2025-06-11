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  4. Симеоне и его подопечные. Атлетико Мадрид опубликовал заявку на КЧМ
Клубный чемпионат мира
11 июня 2025, 14:31 | Обновлено 11 июня 2025, 14:34
193
0

Симеоне и его подопечные. Атлетико Мадрид опубликовал заявку на КЧМ

Вместе с командой на турнир отправились 30 футболистов

11 июня 2025, 14:31 | Обновлено 11 июня 2025, 14:34
193
0
Симеоне и его подопечные. Атлетико Мадрид опубликовал заявку на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» обнародовал заявку на предстоящий клубный чемпионат мира, который состоится на территории США.

В состав мадридского клуба вошло 30 футболистов.

Подопечные Диего Симеоне сыграют в группе В против ПСЖ, «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

Начнется соревнование 15 июня с группового этапа, далее – плей-офф. Закончится турнир 13 июля.

Заявка «Атлетико» Мадрид на клубный чемпионат мира:

Вратари: Ян Облак, Хуан Муссо, Антонио Гомис, Сальвадор Эскивель

Защитники: Хосе Мария Хименес, Сезар Аспиликуэта, Клеман Лангле, Науэль Молина, Аксель Витсель, Хави Галан, Рейнильдо, Ле Норман, Илиас Костис

Полузащитники: Конор Галлагер, Родриго Де Пауль, Коке, Пабло Барриос, Тома Лемар, Самуэль Лино, Маркос Льоренте, Родриго Рикельме, Хави Серрано, Сейду Тауфик, Белаид Райан

Нападающие: Антуан Гризманн, Александер Серлот, Анхель Корреа, Карлос Мартин, Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне

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Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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