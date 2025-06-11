Симеоне и его подопечные. Атлетико Мадрид опубликовал заявку на КЧМ
Вместе с командой на турнир отправились 30 футболистов
Мадридский «Атлетико» обнародовал заявку на предстоящий клубный чемпионат мира, который состоится на территории США.
В состав мадридского клуба вошло 30 футболистов.
Подопечные Диего Симеоне сыграют в группе В против ПСЖ, «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».
Начнется соревнование 15 июня с группового этапа, далее – плей-офф. Закончится турнир 13 июля.
Заявка «Атлетико» Мадрид на клубный чемпионат мира:
Вратари: Ян Облак, Хуан Муссо, Антонио Гомис, Сальвадор Эскивель
Защитники: Хосе Мария Хименес, Сезар Аспиликуэта, Клеман Лангле, Науэль Молина, Аксель Витсель, Хави Галан, Рейнильдо, Ле Норман, Илиас Костис
Полузащитники: Конор Галлагер, Родриго Де Пауль, Коке, Пабло Барриос, Тома Лемар, Самуэль Лино, Маркос Льоренте, Родриго Рикельме, Хави Серрано, Сейду Тауфик, Белаид Райан
Нападающие: Антуан Гризманн, Александер Серлот, Анхель Корреа, Карлос Мартин, Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне
Our 3️⃣0️⃣ players traveling to Los Angeles for the @FIFACWC 💪 pic.twitter.com/BargeF2GAv— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 10, 2025
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