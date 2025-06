Сборная Сенегала стала первой, кто победил Англию Томаса Тухеля

Сборная Сенегала победила на выезде в товарищеском матче сборную Англии со счетом 3:1.

Исмаила Сарр стал автором первого гола в ворота сборной Англии под руководством Томаса Тухеля. Это произошло в его четвертом матче во главе английской национальной команды.

Сборная Сенегала стала первой командой, кто победил сборную Англии под руководством Томаса Тухеля, тем самым прервал победную серию англичан, которая насчитывала 6 матчей.

Интересным фактом является то, что сборная Англии впервые в своей истории проиграла африканской сборной.

