Достигли соглашения. Брайтон подпишет партнера Яремчука
Харалампос Костулас присоединится к английскому клубу
Грецкий хавбек «Олимпиакоса» Харалампос Костулас станет игроком «Брайтона», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение между сторонами уже достигнуто. Английский клуб заплатит за 18-летнего футболиста 34 миллиона фунтов.
На этой неделе игрок пройдет медицинский осмотр.
В прошедшем сезоне Харалампос Костулас провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
В «Олимпиакосе» выступает украинский нападающий Роман Яремчук.
Ранее сообщалось о том, что сразу два украинца попали в пятерку самых дорогих вратарей мира.
🚨🔵 After Diego Coppola deal done, Brighton also sign Charalampos Kostoulas - here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025
Deal done with Olympiacos for £34m fee as player will undergo medical this week, as @JacobsBen reports.
One more for #BHAFC. pic.twitter.com/ZVLRCcHvHc
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