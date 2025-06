Достигли соглашения. Брайтон подпишет партнера Яремчука

Грецкий хавбек «Олимпиакоса» Харалампос Костулас станет игроком «Брайтона», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между сторонами уже достигнуто. Английский клуб заплатит за 18-летнего футболиста 34 миллиона фунтов.

На этой неделе игрок пройдет медицинский осмотр.

В прошедшем сезоне Харалампос Костулас провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В «Олимпиакосе» выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

Ранее сообщалось о том, что сразу два украинца попали в пятерку самых дорогих вратарей мира.

🚨🔵 After Diego Coppola deal done, Brighton also sign Charalampos Kostoulas - here we go!



Deal done with Olympiacos for £34m fee as player will undergo medical this week, as @JacobsBen reports.



One more for #BHAFC. pic.twitter.com/ZVLRCcHvHc