Достигли соглашения. Брайтон подпишет партнера Яремчука

Грецкий хавбек «Олимпиакоса» Харалампос Костулас станет игроком «Брайтона», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между сторонами уже достигнуто. Английский клуб заплатит за 18-летнего футболиста 34 миллиона фунтов.

На этой неделе игрок пройдет медицинский осмотр.

В прошедшем сезоне Харалампос Костулас провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В «Олимпиакосе» выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

Ранее сообщалось о том, что сразу два украинца попали в пятерку самых дорогих вратарей мира.