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  4. Достигли соглашения. Брайтон подпишет партнера Яремчука
Англия
11 июня 2025, 09:13 |
140
0

Достигли соглашения. Брайтон подпишет партнера Яремчука

Харалампос Костулас присоединится к английскому клубу

11 июня 2025, 09:13 |
140
0
Достигли соглашения. Брайтон подпишет партнера Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Харалампос Костулас

Грецкий хавбек «Олимпиакоса» Харалампос Костулас станет игроком «Брайтона», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между сторонами уже достигнуто. Английский клуб заплатит за 18-летнего футболиста 34 миллиона фунтов.

На этой неделе игрок пройдет медицинский осмотр.

В прошедшем сезоне Харалампос Костулас провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В «Олимпиакосе» выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

Ранее сообщалось о том, что сразу два украинца попали в пятерку самых дорогих вратарей мира.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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