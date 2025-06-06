Сразу два украинца попали в пятерку самых дорогих вратарей мира

CIES (международный центр спортивных исследований) обнародовал рейтинг самых дорогих вратарей мира.

Лидером списка стал немецкий голкипер «Брайтона» Барт Вербрюгген, стоимость которого оценивается в 64,3 миллиона евро.

Вторым в списке стал украинец Анатолий Трубин из «Бенфики» – 46,7 миллиона евро, а третьим Давид Райя – 42 млн.

В пятерку рейтинга вошел еще один украинец. Стоимость Андрея Лунина из «Реала» была оценена в 41,3 миллиона евро.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг самых дорогих вратарей мира CIES