ОФИЦИАЛЬНО. По стопам брата. Джоб Беллингем стал игроком Боруссии Дортмунд
Младший брат Джуда переехал в Бундеслигу
«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере младшего брата Джуда Беллингема, Джоба, из английского «Сандерленда».
По информации немецкого клуба, молодой футболист заключил контракт с «Боруссией» до 2030 года. Информация от клуба относительно суммы трансфера игрока отсутствует.
Ранее писалось, что инсайдер Фабрицио Романо назвал цену перехода Джоба. По словам журналиста 19-летний игрок обошелся клубу 33 миллиона евро + 5 миллионов бонусами.
«Я очень рад, что теперь я игрок «Боруссии» Дортмунд и смогу вместе с этим великим клубом бороться за трофеи. Я хочу внести свой вклад, чтобы праздновать успехи с этими замечательными болельщиками, и буду ежедневно работать над собой и с командой ради этого. Я очень рад, что уже на клубном чемпионате мира смогу надеть черно-желтую футболку», – сказал Беллингем.
Джоб Беллингем в течение двух последних лет выступал за английский «Сандерленд». Вместе с клубом футболист провел 90 матчей, отдал четыре ассиста и забил 11 мячей.
Напомним, что старший брат Джоба, Джуд Беллингем, с 2020 по 2023 год также выступал за «Боруссию» Дортмунд. Сейчас звездный полузащитник выступает за мадридский «Реал».
The name is Jobe. pic.twitter.com/tJEdQZZMCr— Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025
Jobe Bellingham ist Borusse! 😍 pic.twitter.com/aa85v0EoNY— Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025
2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ pic.twitter.com/MTM091Fg9J— Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025
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