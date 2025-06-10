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  4. ОФИЦИАЛЬНО. По стопам брата. Джоб Беллингем стал игроком Боруссии Дортмунд
Германия
10 июня 2025, 15:33 | Обновлено 10 июня 2025, 15:45
589
0

ОФИЦИАЛЬНО. По стопам брата. Джоб Беллингем стал игроком Боруссии Дортмунд

Младший брат Джуда переехал в Бундеслигу

10 июня 2025, 15:33 | Обновлено 10 июня 2025, 15:45
589
0
ОФИЦИАЛЬНО. По стопам брата. Джоб Беллингем стал игроком Боруссии Дортмунд
ФК Боруссия Дортмунд. Джоб Беллингем

«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере младшего брата Джуда Беллингема, Джоба, из английского «Сандерленда».

По информации немецкого клуба, молодой футболист заключил контракт с «Боруссией» до 2030 года. Информация от клуба относительно суммы трансфера игрока отсутствует.

Ранее писалось, что инсайдер Фабрицио Романо назвал цену перехода Джоба. По словам журналиста 19-летний игрок обошелся клубу 33 миллиона евро + 5 миллионов бонусами.

«Я очень рад, что теперь я игрок «Боруссии» Дортмунд и смогу вместе с этим великим клубом бороться за трофеи. Я хочу внести свой вклад, чтобы праздновать успехи с этими замечательными болельщиками, и буду ежедневно работать над собой и с командой ради этого. Я очень рад, что уже на клубном чемпионате мира смогу надеть черно-желтую футболку», – сказал Беллингем.

Джоб Беллингем в течение двух последних лет выступал за английский «Сандерленд». Вместе с клубом футболист провел 90 матчей, отдал четыре ассиста и забил 11 мячей.

Напомним, что старший брат Джоба, Джуд Беллингем, с 2020 по 2023 год также выступал за «Боруссию» Дортмунд. Сейчас звездный полузащитник выступает за мадридский «Реал».

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Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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