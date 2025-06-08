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  4. Фабрицио Романо: Джоб Беллингем станет игроком Боруссии Дортмунд
Германия
08 июня 2025, 18:59 |
1072
0

Фабрицио Романо: Джоб Беллингем станет игроком Боруссии Дортмунд

Хавбек «Сандерленда» присоединится к шмелям

08 июня 2025, 18:59 |
1072
0
Фабрицио Романо: Джоб Беллингем станет игроком Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем станет игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб заплатит за 19-летнего футболиста 33 миллиона евро + 5 миллионов бонусами. Также «Сандерленд» получит 15 процентов от суммы за следующую продажу игрока.

Этот трансфер стал рекордным в истории «Сандерленда».

В «Боруссии» ранее выступал Джуд Беллингем, который является братом Джоба.

В прошедшем сезоне Джоб Беллингем провел 43 матча на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» достиг соглашения с английским вингером.

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Джоб Беллингем Сандерленд Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги Чемпионшип Фабрицио Романо Джуд Беллингем
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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