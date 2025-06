Фабрицио Романо: Джоб Беллингем станет игроком Боруссии Дортмунд

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем станет игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб заплатит за 19-летнего футболиста 33 миллиона евро + 5 миллионов бонусами. Также «Сандерленд» получит 15 процентов от суммы за следующую продажу игрока.

Этот трансфер стал рекордным в истории «Сандерленда».

В «Боруссии» ранее выступал Джуд Беллингем, который является братом Джоба.

В прошедшем сезоне Джоб Беллингем провел 43 матча на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» достиг соглашения с английским вингером.

🚨🟡⚫️ EXCL: Jobe Bellingham to Borussia Dortmund, here we go! 💣



€33m fixed fee, €5m add-ons to Sunderland… and also 15% sell-on clause.



Record sale for #SAFC and huge fee after initial €20m bid rejected. Excellent addition for BVB.



Another Bellingham in Dortmund! 🫂🐝 pic.twitter.com/2W0pRcTHel