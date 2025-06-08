Фабрицио Романо: Джоб Беллингем станет игроком Боруссии Дортмунд
Хавбек «Сандерленда» присоединится к шмелям
Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем станет игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, немецкий клуб заплатит за 19-летнего футболиста 33 миллиона евро + 5 миллионов бонусами. Также «Сандерленд» получит 15 процентов от суммы за следующую продажу игрока.
Этот трансфер стал рекордным в истории «Сандерленда».
В «Боруссии» ранее выступал Джуд Беллингем, который является братом Джоба.
В прошедшем сезоне Джоб Беллингем провел 43 матча на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» достиг соглашения с английским вингером.
🚨🟡⚫️ EXCL: Jobe Bellingham to Borussia Dortmund, here we go! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025
€33m fixed fee, €5m add-ons to Sunderland… and also 15% sell-on clause.
Record sale for #SAFC and huge fee after initial €20m bid rejected. Excellent addition for BVB.
Another Bellingham in Dortmund! 🫂🐝 pic.twitter.com/2W0pRcTHel
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