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  4. Челси достиг соглашения с английским вингером. Он забивал Реалу в ЛЧ
Англия
07 июня 2025, 20:02 |
927
0

Челси достиг соглашения с английским вингером. Он забивал Реалу в ЛЧ

Джейми Байно-Гиттенс может стать игроком лондонского гранда

07 июня 2025, 20:02 |
927
0
Челси достиг соглашения с английским вингером. Он забивал Реалу в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Лондонский «Челси» достиг соглашения с английским вингером дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом, сообщает Фабрис Хоукинс.

По информации источника, «синие» достигли соглашения 20-летни футболистом. Контракт будет рассчитан на 7 лет.

Переговоры между «Челси» и немецким грандом продолжаются.

В прошедшем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 48 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. В матче основного этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» англичанин отличился взятием ворот.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подпишет самого дорогого вратаря в истории.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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