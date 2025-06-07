Челси достиг соглашения с английским вингером. Он забивал Реалу в ЛЧ
Джейми Байно-Гиттенс может стать игроком лондонского гранда
Лондонский «Челси» достиг соглашения с английским вингером дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом, сообщает Фабрис Хоукинс.
По информации источника, «синие» достигли соглашения 20-летни футболистом. Контракт будет рассчитан на 7 лет.
Переговоры между «Челси» и немецким грандом продолжаются.
В прошедшем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 48 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. В матче основного этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» англичанин отличился взятием ворот.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подпишет самого дорогого вратаря в истории.
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