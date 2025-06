Арсенал подпишет самого дорогого вратаря в истории. Он знаком украинцам

Лондонский «Арсенал» подпишет испанского вратаря соседнего «Челси» Кепу Аррисабалагу, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «канониры» активируют клаусулу 30-летнего футболиста, которая составляет 5 миллионов британских фунтов.

Отмечается, что сам Кепа согласился с ролью дублера Давида Раи.

Напомним, в сезоне 2023/24 Кепа был конкурентом Андрея Лунина в мадридском «Реале», а в предыдущей кампании играл вместе с защитником Ильей Забарным в «Борнмуте».

Летом 2018 года «Челси» приобрел Кепу за рекордные для вратарей 80 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Кепа Аррисабалага на правах аренды провел 35 матчей за «Борнмут», пропустив 43 гола. В 9 поединках испанцу удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

