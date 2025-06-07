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  4. Арсенал подпишет самого дорогого вратаря в истории. Он знаком украинцам
Англия
07 июня 2025, 18:18 |
646
0

Арсенал подпишет самого дорогого вратаря в истории. Он знаком украинцам

Кепа Аррисабалага обойдется канонирам в 5 миллионов фунтов

07 июня 2025, 18:18 |
646
0
Арсенал подпишет самого дорогого вратаря в истории. Он знаком украинцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Лондонский «Арсенал» подпишет испанского вратаря соседнего «Челси» Кепу Аррисабалагу, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «канониры» активируют клаусулу 30-летнего футболиста, которая составляет 5 миллионов британских фунтов.

Отмечается, что сам Кепа согласился с ролью дублера Давида Раи.

Напомним, в сезоне 2023/24 Кепа был конкурентом Андрея Лунина в мадридском «Реале», а в предыдущей кампании играл вместе с защитником Ильей Забарным в «Борнмуте».

Летом 2018 года «Челси» приобрел Кепу за рекордные для вратарей 80 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Кепа Аррисабалага на правах аренды провел 35 матчей за «Борнмут», пропустив 43 гола. В 9 поединках испанцу удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Кепа Аррисабалага Арсенал Лондон Челси трансферы трансферы АПЛ Дэвид Орнштейн
Дмитрий Вус Источник: The Athletic
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