Англия09 июня 2025, 17:43 | Обновлено 09 июня 2025, 17:48
1039
0
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Игроки становятся свободными агентами
09 июня 2025, 17:43 | Обновлено 09 июня 2025, 17:48
1039
0
Манчестер Юнайтед опубликовал список игроков, которые 1 июля станут свободными агентами.
В списке 9 футболистов, а первую команду представляли защитники Виктор Ленделеф и Джонни Эванс, а также полузащитник Кристиан Эриксен.
Клуб отметил, что с 39-летним резервным вратарем Томом Хитоном ведет переговоры о новом контракте.
Манчестер Юнайтед провалил минувший сезон чемпионата Англии, завершив его на 15-й позиции.
We have sent our retained list to the #PL 📋#MUFC— Manchester United (@ManUtd) June 9, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июня 2025, 09:37 15
Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение на товарищеском турнире в Торонто
Футбол | 08 июня 2025, 22:07 10
В парижском клубе серьезно настроены на переход украинского защитника
Футбол | 09.06.2025, 01:43
Теннис | 09.06.2025, 05:55
Футбол | 09.06.2025, 16:28
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Не 9, а 3, остальные из u18, u21
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2025, 08:28
08.06.2025, 00:33 114
08.06.2025, 03:24
09.06.2025, 03:12 3
08.06.2025, 07:15 11
07.06.2025, 19:07 44
08.06.2025, 02:01 9