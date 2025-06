ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен

Манчестер Юнайтед опубликовал список игроков, которые 1 июля станут свободными агентами.

В списке 9 футболистов, а первую команду представляли защитники Виктор Ленделеф и Джонни Эванс, а также полузащитник Кристиан Эриксен.

Клуб отметил, что с 39-летним резервным вратарем Томом Хитоном ведет переговоры о новом контракте.

Манчестер Юнайтед провалил минувший сезон чемпионата Англии, завершив его на 15-й позиции.

