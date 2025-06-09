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Англия
09 июня 2025, 17:43 | Обновлено 09 июня 2025, 17:48
1039
0

ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен

Игроки становятся свободными агентами

09 июня 2025, 17:43 | Обновлено 09 июня 2025, 17:48
1039
0
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед опубликовал список игроков, которые 1 июля станут свободными агентами.

В списке 9 футболистов, а первую команду представляли защитники Виктор Ленделеф и Джонни Эванс, а также полузащитник Кристиан Эриксен.

Клуб отметил, что с 39-летним резервным вратарем Томом Хитоном ведет переговоры о новом контракте.

Манчестер Юнайтед провалил минувший сезон чемпионата Англии, завершив его на 15-й позиции.

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Манчестер Юнайтед Джонни Эванс Кристиан Эриксен Виктор Линделеф трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Harun Bakircioğlu
Не 9, а 3, остальные из u18, u21
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