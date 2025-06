Кейн забил свой юбилейный гол в карьере, поразив ворота Андорры

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Англии на выезде минимально победила сборную Андорры со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Гарри Кейн. Для нападающего сборной Англии этот забитый мяч стал юбилейным, 450-м в карьере.

В последних пяти матчах отборочных турниров чемпионата мира Гарри Кейн забил 10 голов:

Победная серия сборной Англии в матчах против Андорры теперь составляет 7 матчей с общей разницей 26:0.

Томас Тухель стал первым тренером англичан в истории, выигравшим свои первые три матча без пропущенных мячей.

У сборной Англии уже пять побед подряд без пропущенных голов. Это лучший результат для англичан, начиная с 1982 года.

