Кейн забил свой юбилейный гол в карьере, поразив ворота Андорры
Гол нападающего Баварии принес англичанам минимальную победу над Андоррой
В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Англии на выезде минимально победила сборную Андорры со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Гарри Кейн. Для нападающего сборной Англии этот забитый мяч стал юбилейным, 450-м в карьере.
- 280 – Тоттенгэм
- 82 - Бавария
- 72 – сборная Англии
- 9 - Милвол
- 5 – Лейтон Ориент
- 2 - Лестер Сити
В последних пяти матчах отборочных турниров чемпионата мира Гарри Кейн забил 10 голов:
- Албания - 3
- Сан-Марино - 4
- Албания.
- Латвия - 1
- Андорра – 1
Победная серия сборной Англии в матчах против Андорры теперь составляет 7 матчей с общей разницей 26:0.
Томас Тухель стал первым тренером англичан в истории, выигравшим свои первые три матча без пропущенных мячей.
У сборной Англии уже пять побед подряд без пропущенных голов. Это лучший результат для англичан, начиная с 1982 года.
450 - Harry Kane's opener was his 450th senior career goal in all competitions for club and country. Heap. pic.twitter.com/HKFlPqNoej— OptaJoe (@OptaJoe) June 7, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 8 июня в 22:00 по Киеву
Пабло Торре разозлил главного тренера