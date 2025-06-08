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  4. Кейн забил свой юбилейный гол в карьере, поразив ворота Андорры
Чемпионат мира
08 июня 2025, 08:52 |
282
0

Кейн забил свой юбилейный гол в карьере, поразив ворота Андорры

Гол нападающего Баварии принес англичанам минимальную победу над Андоррой

08 июня 2025, 08:52 |
282
0
Кейн забил свой юбилейный гол в карьере, поразив ворота Андорры
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Англии на выезде минимально победила сборную Андорры со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Гарри Кейн. Для нападающего сборной Англии этот забитый мяч стал юбилейным, 450-м в карьере.

  • 280 – Тоттенгэм
  • 82 - Бавария
  • 72 – сборная Англии
  • 9 - Милвол
  • 5 – Лейтон Ориент
  • 2 - Лестер Сити

В последних пяти матчах отборочных турниров чемпионата мира Гарри Кейн забил 10 голов:

  • Албания - 3
  • Сан-Марино - 4
  • Албания.
  • Латвия - 1
  • Андорра – 1

Победная серия сборной Англии в матчах против Андорры теперь составляет 7 матчей с общей разницей 26:0.

Томас Тухель стал первым тренером англичан в истории, выигравшим свои первые три матча без пропущенных мячей.

У сборной Англии уже пять побед подряд без пропущенных голов. Это лучший результат для англичан, начиная с 1982 года.

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Гарри Кейн сборная Англии по футболу сборная Андорры по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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