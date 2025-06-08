Чемпионат мира08 июня 2025, 02:53 |
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Андорра – Англия – 0:1. Фаворит испытывал проблемы. Видео гола и обзор матч
Гарри Кейн спас англичан от сенсационного результата
08 июня 2025, 02:53 |
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7 июня в матче отбора к чемпионату мира 2026 сборная Англии гостила в Андорре.
Хотя все предсказывали легкую победу англичанам, матч оказался очень боевым.
Карликовая сборная навязала борьбу лидерам и смогла проиграть лишь минимально.
Единственным голом в матче отличился Гарри Кейн.
Отбор ЧМ-2026. Группа K
Андорра – Англия 0:1
Гол: Кейн, 50
Видео гола и обзор матча
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