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ЧМ. Квалификация. Европа
Андорра
07.06.2025 19:00 – FT 0 : 1
Англия
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Чемпионат мира
08 июня 2025, 02:53 |
25
0

Андорра – Англия – 0:1. Фаворит испытывал проблемы. Видео гола и обзор матч

Гарри Кейн спас англичан от сенсационного результата

08 июня 2025, 02:53 |
25
0
Андорра – Англия – 0:1. Фаворит испытывал проблемы. Видео гола и обзор матч
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в матче отбора к чемпионату мира 2026 сборная Англии гостила в Андорре.

Хотя все предсказывали легкую победу англичанам, матч оказался очень боевым.

Карликовая сборная навязала борьбу лидерам и смогла проиграть лишь минимально.

Единственным голом в матче отличился Гарри Кейн.

Отбор ЧМ-2026. Группа K

Андорра – Англия 0:1

Гол: Кейн, 50

Видео гола и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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