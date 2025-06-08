Андорра – Англия – 0:1. Фаворит испытывал проблемы. Видео гола и обзор матч

7 июня в матче отбора к чемпионату мира 2026 сборная Англии гостила в Андорре.

Хотя все предсказывали легкую победу англичанам, матч оказался очень боевым.

Карликовая сборная навязала борьбу лидерам и смогла проиграть лишь минимально.

Единственным голом в матче отличился Гарри Кейн.

Отбор ЧМ-2026. Группа K

Андорра – Англия 0:1

Гол: Кейн, 50

Видео гола и обзор матча