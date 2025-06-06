7 июня на «RCDE» пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Андорры сыграет против сборной Англии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Андорра

Команда ничем абсолютно не удивляла. Она – вечный аутсайдер, и это было подтверждено в осенней Лиге наций. Там даже в четырех поединках против Молдовы и Мальты набрали всего одно очко! Даже в параллельной группе Лихтенштейн взял 2, пусть и, пожалуй, с более слабыми оппонентами – Сан-Марино и Гибралтаром.

Так же продолжили подопечные Кольдо и этой весной. С более слабой Латвией, и дома, продержались почти тайм, но пропустили все-таки, и так и ничем не получилось ответить. Ну, а потом была встреча с Албанией, и там был один вопрос: когда остановится сборная, что играла в прошлом году на Евро, и была злой после провала в Лиге наций. В итоге оформили 3-0 на своем поле, и, кажется, это далеко не самое крупное поражение, что будет у аутсайдера в 2025-м году.

Англия

Сборная чуть меньше года назад закончила довольно длительную и точно яркую страницу своей истории. Правда, Саутгейт даже со второй попытки не смог выиграть Евро – снова поражение. Уже без Гарета, но все еще без Тухеля, не обошлось без нервотрепки в Лиге наций: фаворит дома ухитрился проиграть Греции. Впрочем, все же взяли реванш и в итоге стали первыми в своем квартете.

В марте, как и анонсировали, дебютировал на новом посту немец. В целом, Томас стал преемником предыдущего тренера, предлагая довольно прагматичный сезон. В итоге на своих полях британцы ограничились «сухими» победами над Албанией (2-0) и Латвией (3-0).

Статистика личных встреч

Стороны успели сыграть 6 раз, все за последние два десятилетия, с 2006-го года. И во всех поединках не было особенной интриги: с разным счетом, но неизменно во всех матчах побеждали исключительно англичане.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут будет хотя бы призрак интриги – хотя бы понять, когда остановятся Кейн и компания. Ставим на гостей с форой «-3,5 гола» (коэффициент – 1,85).