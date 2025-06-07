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ЧМ. Квалификация. Европа
Андорра
07.06.2025 19:00 – FT 0 : 1
Англия
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 20:59 | Обновлено 07 июня 2025, 21:11
797
6

Помог лучший бомбардир. Англия выиграла в матче отбора ЧМ-2026

Кейн забил, у Англии третья победа в трех матчах

07 июня 2025, 20:59 | Обновлено 07 июня 2025, 21:11
797
6
Помог лучший бомбардир. Англия выиграла в матче отбора ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии провела третий матч отбора к ЧМ-2026. Соперником была Андорра, которую гости не без проблем обыграли со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил форвард Гарри Кейн.

Для лучшего бомбардира в истории национальной команды это 72-й мяч.

Сборная Англии набирает 9 очков и возглавляет свою группу, в которой играют Албания (3 очка), Латвия (3), Сербия (0) и Андорра (0).

Отбор ЧМ-2026. Группа K

Андорра – Англия 0:1
Гол: Кейн, 50

Англия: Пикфорд, Джонс (Гордон, 80), Конса, Берн, Джеймс, Хендерсон (Александер-Арнольд, 64), Палмер (Эзе, 64), Беллингем (Гиббс-Уайт, 90), Роджерс (Райс, 80), Мадуэке, Кейн

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 6
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pol-55
106-72!
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0
Boodya
А от по статистиці бачу, там був непробивний автобус))
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0
Boodya
Судячи з рахунку, Англія зіграла в максимально енергозберігаючий футбол
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0
GroundUnder
Прости нас, Гарет
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-1
OKs100
Англии просто повезло, Андорра наиграла минимум на ничью, а то и победу.
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-1
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