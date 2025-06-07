Помог лучший бомбардир. Англия выиграла в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Англии провела третий матч отбора к ЧМ-2026. Соперником была Андорра, которую гости не без проблем обыграли со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил форвард Гарри Кейн.

Для лучшего бомбардира в истории национальной команды это 72-й мяч.

Сборная Англии набирает 9 очков и возглавляет свою группу, в которой играют Албания (3 очка), Латвия (3), Сербия (0) и Андорра (0).

Отбор ЧМ-2026. Группа K

Андорра – Англия 0:1

Гол: Кейн, 50

Англия: Пикфорд, Джонс (Гордон, 80), Конса, Берн, Джеймс, Хендерсон (Александер-Арнольд, 64), Палмер (Эзе, 64), Беллингем (Гиббс-Уайт, 90), Роджерс (Райс, 80), Мадуэке, Кейн