Андорра – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 7 июня в 19:00 по Киеву
В субботу, 7 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Андорры и Англии.
Игра состоится на стадионе «RCDE Stadium» в Корнелье де Ллобрегат. Начало встречи запланировано в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Кроме сборных Андорры и Англии, в группе К поборються за путевку на чемпионат мира команды Латвии, Албании и Сербии.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Андорра – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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