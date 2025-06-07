В субботу, 7 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Андорры и Англии.

Игра состоится на стадионе «RCDE Stadium» в Корнелье де Ллобрегат. Начало встречи запланировано в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кроме сборных Андорры и Англии, в группе К поборються за путевку на чемпионат мира команды Латвии, Албании и Сербии.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Андорра – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция