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ЧМ. Квалификация. Европа
Андорра
07.06.2025 19:00 - : -
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 июня 2025, 12:55 | Обновлено 07 июня 2025, 12:56
30
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Андорра – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 7 июня в 19:00 по Киеву

07 июня 2025, 12:55 | Обновлено 07 июня 2025, 12:56
30
0
Андорра – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Андорры и Англии.

Игра состоится на стадионе «RCDE Stadium» в Корнелье де Ллобрегат. Начало встречи запланировано в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кроме сборных Андорры и Англии, в группе К поборються за путевку на чемпионат мира команды Латвии, Албании и Сербии.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Андорра – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Андорра – Англия
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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