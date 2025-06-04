Позади Исак и Холланд. Салах выполнил 57 результативных действий за сезон

Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром и по количеству результативных передач в сезоне АПЛ, который закончился.

Если брать во внимание все турниры, то египтянин опередил своего ближайшего преследователя среди всех игроков АПЛ аж на 21 результативное действие.

Всего в активе Мохамеда Салаха 57 результативных действий в сезоне во всех турнирах.

Статистика Салаха за этот сезон:

АПЛ: 29+18

Лига чемпионов: 3+4

Кубок Английской Лиги: 2+1

Топ-10 игроков АПЛ по количеству результативных действий во всех турнирах в сезоне 2024/25:

57 – Мохамед Салах («Ливерпуль»)

36 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

35 – Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

33 – Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»)

31 – Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

28 – Брайан Мбемо («Брентфорд»)

27 – Морган Роджерс («Астон Вилла»)

26 – Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»)

26 – Коул Палмер («Челси»)

25 – Букайо Сака («Арсенал»)