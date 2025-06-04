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  4. Позади Исак и Холланд. Салах выполнил 57 результативных действий за сезон
Англия
04 июня 2025, 12:56 |
161
0

Позади Исак и Холланд. Салах выполнил 57 результативных действий за сезон

Это на 21 больше, чем у ближайшего преследователя

04 июня 2025, 12:56 |
161
0
Позади Исак и Холланд. Салах выполнил 57 результативных действий за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром и по количеству результативных передач в сезоне АПЛ, который закончился.

Если брать во внимание все турниры, то египтянин опередил своего ближайшего преследователя среди всех игроков АПЛ аж на 21 результативное действие.

Всего в активе Мохамеда Салаха 57 результативных действий в сезоне во всех турнирах.

Статистика Салаха за этот сезон:

  • АПЛ: 29+18
  • Лига чемпионов: 3+4
  • Кубок Английской Лиги: 2+1

Топ-10 игроков АПЛ по количеству результативных действий во всех турнирах в сезоне 2024/25:

  • 57 – Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  • 36 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
  • 35 – Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  • 33 – Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»)
  • 31 – Олли Уоткинс («Астон Вилла»)
  • 28 – Брайан Мбемо («Брентфорд»)
  • 27 – Морган Роджерс («Астон Вилла»)
  • 26 – Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»)
  • 26 – Коул Палмер («Челси»)
  • 25 – Букайо Сака («Арсенал»)
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Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Андрей Витренко Источник: Squawka
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