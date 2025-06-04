Позади Исак и Холланд. Салах выполнил 57 результативных действий за сезон
Это на 21 больше, чем у ближайшего преследователя
Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром и по количеству результативных передач в сезоне АПЛ, который закончился.
Если брать во внимание все турниры, то египтянин опередил своего ближайшего преследователя среди всех игроков АПЛ аж на 21 результативное действие.
Всего в активе Мохамеда Салаха 57 результативных действий в сезоне во всех турнирах.
Статистика Салаха за этот сезон:
- АПЛ: 29+18
- Лига чемпионов: 3+4
- Кубок Английской Лиги: 2+1
Топ-10 игроков АПЛ по количеству результативных действий во всех турнирах в сезоне 2024/25:
- 57 – Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- 36 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
- 35 – Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- 33 – Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»)
- 31 – Олли Уоткинс («Астон Вилла»)
- 28 – Брайан Мбемо («Брентфорд»)
- 27 – Морган Роджерс («Астон Вилла»)
- 26 – Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»)
- 26 – Коул Палмер («Челси»)
- 25 – Букайо Сака («Арсенал»)
Most goals + assists by Premier League players across all competitions in 2024/25. ⚽🅰️ pic.twitter.com/MYb4kI5Jee— Squawka (@Squawka) June 4, 2025
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