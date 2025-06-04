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  4. Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного
Англия
04 июня 2025, 11:25 |
1957
3

Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного

«Ливерпуль» и «Челси» намерены усилить линию обороны перед началом нового сезона

04 июня 2025, 11:25 |
1957
3
Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный может сменить команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание TBR Football.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси», которые намерены усилить свою оборону накануне нового сезона. «Борнмут» не намерен отпускать украинца и сделает все возможное, чтобы он остался в команде.

По информации источника, Забарный не горит желанием переходить в другой клуб, однако его окружение внимательно следит за развитием ситуации. Стоит отметить, что трансфер защитника рассматривает также французский ПСЖ. Победитель Лиги чемпионов действительно связывался с представителями «вишен», однако официального предложения со стороны парижского коллектива пока не было.

«Борнмут» планирует сохранить Илью в своем составе, так как ранее потерял другого центрального защитника Дина Хейсена, который перебрался в мадридский «Реал». Английские журналисты сообщают, что «вишни» не нуждаются в деньгах, поэтому и не хотят отпускать своих лучших футболистов.

В нынешнем сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 42 млн евро.

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Борнмут Челси Ливерпуль Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: The Boot Room
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Vbolivalnyk-Peter
Ліверпуль!!!!
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+3
Serhii P.
Нехай краще залишається в Британії. Чемпіонат Франції нудний та й сумнівно, що "ПСЖ" ще раз виграє Лігу Чемпіонів. Ті ж гравці втратять мотивацію, залишаючись грати у неконкуретному французькому чемпіонаті.
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+2
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