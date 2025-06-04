Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный может сменить команду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание TBR Football.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси», которые намерены усилить свою оборону накануне нового сезона. «Борнмут» не намерен отпускать украинца и сделает все возможное, чтобы он остался в команде.

По информации источника, Забарный не горит желанием переходить в другой клуб, однако его окружение внимательно следит за развитием ситуации. Стоит отметить, что трансфер защитника рассматривает также французский ПСЖ. Победитель Лиги чемпионов действительно связывался с представителями «вишен», однако официального предложения со стороны парижского коллектива пока не было.

«Борнмут» планирует сохранить Илью в своем составе, так как ранее потерял другого центрального защитника Дина Хейсена, который перебрался в мадридский «Реал». Английские журналисты сообщают, что «вишни» не нуждаются в деньгах, поэтому и не хотят отпускать своих лучших футболистов.

В нынешнем сезоне Забарный провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 42 млн евро.