Две из них повторяли достижение. Сколько европейских команд делали требл?

ПСЖ в сезоне 2024/25 сумел сделать требл: выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

В истории европейского футбола было зафиксировано лишь 11 случаев, когда команды выигрывали внутренний чемпионат, кубок (основной) и Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов в одном сезоне.

Список команд, которые делали требл в сезоне

Только Барселоне и Баварии удавалось сделать требл дважды.

After PSG won the #UCL this weekend, there have now been 11 instances of a men's team winning their domestic league, (main) domestic cup competition and the European Cup/Champions League in the same season.



Here, we look through all of them 👇https://t.co/Z3k8j8xjha