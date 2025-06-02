Телстар повысился до Эредивизи и уже установил рекорд
47 лет команда пыталась вернуться в высший дивизион чемпионата Нидерландов
В финальном матче плей-офф за право играть в Эредивизи в следующем сезоне «Виллем II» проиграл «Телстару» со счетом 1:3 (3:5 по сумме двух встреч) и не смог сохранить прописку в высшем дивизионе Нидерландов.
«Телстар» сыграет в Эредивизи впервые с сезона 1977/78. 47 лет составляет разница между двумя сезонами в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов для «Телстар».
Это стало рекордом Эредивизи. Предыдущее достижение принадлежало СВВ (1969/70 - 1990/91).
- 1977/78 – 2025/26 – «Телстар»
- 1969/70 – 1990/91 – СВВ
«Телстар» свои домашние матчи играет на стадионе 711 в Велсен-Зюйде.
1977-78 – Telstar are promoted to the Eredivisie and will play in the top-flight for the first time since 1977-78, the longest gap ever between two Eredivisie seasons for a club (was SVV between 1969-70 and 1990-91). Roar. pic.twitter.com/KKiXspcLgl— OptaJohan (@OptaJohan) June 1, 2025
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