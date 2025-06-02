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Нидерланды
02 июня 2025, 10:45 | Обновлено 02 июня 2025, 11:48
241
0

Телстар повысился до Эредивизи и уже установил рекорд

47 лет команда пыталась вернуться в высший дивизион чемпионата Нидерландов

02 июня 2025, 10:45 | Обновлено 02 июня 2025, 11:48
241
0
Телстар повысился до Эредивизи и уже установил рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче плей-офф за право играть в Эредивизи в следующем сезоне «Виллем II» проиграл «Телстару» со счетом 1:3 (3:5 по сумме двух встреч) и не смог сохранить прописку в высшем дивизионе Нидерландов.

«Телстар» сыграет в Эредивизи впервые с сезона 1977/78. 47 лет составляет разница между двумя сезонами в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов для «Телстар».

Это стало рекордом Эредивизи. Предыдущее достижение принадлежало СВВ (1969/70 - 1990/91).

  • 1977/78 – 2025/26 – «Телстар»
  • 1969/70 – 1990/91 – СВВ

«Телстар» свои домашние матчи играет на стадионе 711 в Велсен-Зюйде.

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чемпионат Нидерландов по футболу Виллем II Телстар переходные матчи статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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