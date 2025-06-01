В Нидерландах определен последний участник чемпионата следующего сезона
Виллем II в переходных матчах уступил команде Телстар и выбыл из элиты
В Нидерландах определился последний участник Эредивизи следующего сезона.
В финале плей-офф за право выступать в Эредивизии Телстар одержал победу над командой Виллем II со счетом 3:1 во втором матче.
Ранее первая игра между этими командами завершилась вничью (2:2).
Телстар вернулся в высший дивизион Нидерландов впервые за 47 лет (последнее выступление было в сезоне 1977/78).
Чемпионат Нидерландов 2024/25
Плей-офф за право играть в Эредивизии
Финал, второй матч, 1 июня 2025
Виллем II – Телстар – 1:3 (первый матч – 2:2)
Голы: Низет, 17 – Кандорп, 6, 58, Эль-Кашати, 12
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига с камбеком одолела Елену в четвертом раунде мейджора в Париже
Владислав Дубинчак не поможет сине-желтым на турнире Canadian Shield