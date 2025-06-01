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Чемпионат Нидерландов
Виллем-II
01.06.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 1 : 3
Телстар Проходит дальше
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Нидерланды
01 июня 2025, 22:31 | Обновлено 01 июня 2025, 22:57
218
0

В Нидерландах определен последний участник чемпионата следующего сезона

Виллем II в переходных матчах уступил команде Телстар и выбыл из элиты

01 июня 2025, 22:31 | Обновлено 01 июня 2025, 22:57
218
0
В Нидерландах определен последний участник чемпионата следующего сезона
ФК Телстар

В Нидерландах определился последний участник Эредивизи следующего сезона.

В финале плей-офф за право выступать в Эредивизии Телстар одержал победу над командой Виллем II со счетом 3:1 во втором матче.

Ранее первая игра между этими командами завершилась вничью (2:2).

Телстар вернулся в высший дивизион Нидерландов впервые за 47 лет (последнее выступление было в сезоне 1977/78).

Чемпионат Нидерландов 2024/25

Плей-офф за право играть в Эредивизии

Финал, второй матч, 1 июня 2025

Виллем II – Телстар – 1:3 (первый матч – 2:2)

Голы: Низет, 17 – Кандорп, 6, 58, Эль-Кашати, 12

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чемпионат Нидерландов по футболу Виллем II Телстар переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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