В Нидерландах определен последний участник чемпионата следующего сезона

В Нидерландах определился последний участник Эредивизи следующего сезона.

В финале плей-офф за право выступать в Эредивизии Телстар одержал победу над командой Виллем II со счетом 3:1 во втором матче.

Ранее первая игра между этими командами завершилась вничью (2:2).

Телстар вернулся в высший дивизион Нидерландов впервые за 47 лет (последнее выступление было в сезоне 1977/78).

Чемпионат Нидерландов 2024/25

Плей-офф за право играть в Эредивизии

Финал, второй матч, 1 июня 2025

Виллем II – Телстар – 1:3 (первый матч – 2:2)

Голы: Низет, 17 – Кандорп, 6, 58, Эль-Кашати, 12

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