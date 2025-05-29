В Нидерландах проведен первый матч финала плей-офф за путевку в Эредивизи
Телстар и Виллем II сыграли вничью, и все будет решено в ответном поединке
В четверг, 29 мая, состоялся первый матч финала плей-офф за право играть в Эредивизи в следующем сезоне.
В первой игре на стадионе 711 Stadion в Велсен-Зейде «Телстар» принимал «Виллем II».
Поединок завершился вничью 2:2, и судьба путевки в элитный дивизион решится в ответном матче.
Ответная игра состоится 1 июня в Тилбурге. Победитель этого двухматчевого противостояния получит право выступать в Эредивизи сезона 2025/26.
Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за путевку в Эредивизи
Финал, первый матч, 29 мая
Телстар – Виллем II – 2:2
Голы: Сигургейрссон, 56 (автогол), Эль-Кашати, 65 – Мервелд, 14, Керер, 81
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𝐍𝐨𝐠 𝟒𝟓 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧 𝐤𝐧𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧! 🤍💪#WitteLeeuwen | #TELwil pic.twitter.com/sVTjz5mZol— Telstar 🦁 (@telstar1963nv) May 29, 2025
𝐌𝐞𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐬𝐩𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞! 🤍— Telstar 🦁 (@telstar1963nv) May 29, 2025
Na een uitstekende tweede helft gaan we met een gelijke stand richting de finale van zondag. Op naar een allesbeslissend duel!#WitteLeeuwen | #TELwil pic.twitter.com/M81qU2Pf0N
All in Sunday ✊ pic.twitter.com/HbFtdjxzhD— Willem II (@WillemII) May 29, 2025
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