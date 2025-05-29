В Нидерландах проведен первый матч финала плей-офф за путевку в Эредивизи

В четверг, 29 мая, состоялся первый матч финала плей-офф за право играть в Эредивизи в следующем сезоне.

В первой игре на стадионе 711 Stadion в Велсен-Зейде «Телстар» принимал «Виллем II».

Поединок завершился вничью 2:2, и судьба путевки в элитный дивизион решится в ответном матче.

Ответная игра состоится 1 июня в Тилбурге. Победитель этого двухматчевого противостояния получит право выступать в Эредивизи сезона 2025/26.

Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за путевку в Эредивизи

Финал, первый матч, 29 мая

Телстар – Виллем II – 2:2

Голы: Сигургейрссон, 56 (автогол), Эль-Кашати, 65 – Мервелд, 14, Керер, 81

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𝐌𝐞𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐬𝐩𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞! 🤍



Na een uitstekende tweede helft gaan we met een gelijke stand richting de finale van zondag. Op naar een allesbeslissend duel!#WitteLeeuwen | #TELwil pic.twitter.com/M81qU2Pf0N — Telstar 🦁 (@telstar1963nv) May 29, 2025