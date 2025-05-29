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Чемпионат Нидерландов
Телстар
29.05.2025 21:00 – FT 2 : 2
Виллем-II
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Нидерланды
29 мая 2025, 23:23 | Обновлено 29 мая 2025, 23:33
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В Нидерландах проведен первый матч финала плей-офф за путевку в Эредивизи

Телстар и Виллем II сыграли вничью, и все будет решено в ответном поединке

29 мая 2025, 23:23 | Обновлено 29 мая 2025, 23:33
71
0
В Нидерландах проведен первый матч финала плей-офф за путевку в Эредивизи
ФК Телстар

В четверг, 29 мая, состоялся первый матч финала плей-офф за право играть в Эредивизи в следующем сезоне.

В первой игре на стадионе 711 Stadion в Велсен-Зейде «Телстар» принимал «Виллем II».

Поединок завершился вничью 2:2, и судьба путевки в элитный дивизион решится в ответном матче.

Ответная игра состоится 1 июня в Тилбурге. Победитель этого двухматчевого противостояния получит право выступать в Эредивизи сезона 2025/26.

Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за путевку в Эредивизи

Финал, первый матч, 29 мая

Телстар – Виллем II – 2:2

Голы: Сигургейрссон, 56 (автогол), Эль-Кашати, 65 – Мервелд, 14, Керер, 81

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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