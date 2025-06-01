Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Следующая соперница Свитолиной одержала свою 25-ю подряд победу на РГ
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 22:53 | Обновлено 01 июня 2025, 23:00
643
0

Следующая соперница Свитолиной одержала свою 25-ю подряд победу на РГ

Ига Свентек догнала по этому показателю Монику Селеш

01 июня 2025, 22:53 | Обновлено 01 июня 2025, 23:00
643
0
Следующая соперница Свитолиной одержала свою 25-ю подряд победу на РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек, победив в трех сетах 12-ю сеяную Елену Рыбакину, одержала свою 25-ю подряд победу на Ролан Гаррос, сравнявшись по этому показателю с Моникой Селеш.

Теперь обе занимают второе место в списке самых длинных победных серий среди женщин в истории турнира. Только Крис Эверт (29 побед с 1974 по 1981 год) имеет более длинную серию побед в основной сетке одиночного разряда на Ролан Гаррос в Открытой эре.

24-летняя Ига Свентек теперь находится в трех победах от того, чтобы стать первой женщиной в Открытой эре, выигравшей Ролан Гаррос четыре года подряд. В четвертьфинале она сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Свентек также стала пятой теннисисткой Открытой эры среди мужчин и женщин, которая выиграла 25 и более одиночных матчей подряд на парижском мейджоре, после Рафаэля Надаля (39), Крис Эверт (29), Бьорна Борга (28) и Моники Селеш (25).

По теме:
ВИДЕО. Алькарас попросил судью отдать выигранный розыгрыш сопернику
ПАОЛИНИ: Если бы тот мяч прошел, она ошиблась – сейчас говорили бы о другом
Свитолина рассказала, как ей удалось спасти три матчбола и обыграть Паолини
Ролан Гаррос 2025 Ига Свёнтек Элина Свитолина
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Бокс | 01 июня 2025, 08:11 17
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»

Легендарный британец рассказал, как бы прошел его бой с украинцем

Реванш взят. Металлист 1925 дожал Левый Берег
Футбол | 01 июня 2025, 17:44 22
Реванш взят. Металлист 1925 дожал Левый Берег
Реванш взят. Металлист 1925 дожал Левый Берег

Харьковчане благодаря двум минимальным победам возвращаются в УПЛ

19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое
Теннис | 01.06.2025, 20:41
19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое
19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Футбол | 01.06.2025, 00:46
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Футбол | 01.06.2025, 00:17
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
31.05.2025, 23:51 126
Футбол
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
30.05.2025, 18:47 3
Футбол
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
31.05.2025, 14:19 2
Футбол
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 57
Теннис
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 6
Футбол
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем