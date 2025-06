Следующая соперница Свитолиной одержала свою 25-ю подряд победу на РГ

Польская теннисистка Ига Свентек, победив в трех сетах 12-ю сеяную Елену Рыбакину, одержала свою 25-ю подряд победу на Ролан Гаррос, сравнявшись по этому показателю с Моникой Селеш.

Теперь обе занимают второе место в списке самых длинных победных серий среди женщин в истории турнира. Только Крис Эверт (29 побед с 1974 по 1981 год) имеет более длинную серию побед в основной сетке одиночного разряда на Ролан Гаррос в Открытой эре.

24-летняя Ига Свентек теперь находится в трех победах от того, чтобы стать первой женщиной в Открытой эре, выигравшей Ролан Гаррос четыре года подряд. В четвертьфинале она сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Свентек также стала пятой теннисисткой Открытой эры среди мужчин и женщин, которая выиграла 25 и более одиночных матчей подряд на парижском мейджоре, после Рафаэля Надаля (39), Крис Эверт (29), Бьорна Борга (28) и Моники Селеш (25).

