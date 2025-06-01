Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
Ига с камбеком одолела Елену в четвертом раунде мейджора в Париже
Пятая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свентек из Польши станет соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025.
В четвертом раунде грунтового мейджора в Париже полька в трех сетах переиграла 12-ю сеяную Елену Рыбакину (Казахстан) за 2 часа и 31 минуту.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [12] – Ига Свентек (Польша) [5] – 6:1, 3:6, 5:7
Во второй партии полька уступала 0:2, но сумела вернуться в игру и дожать казахстанку в трех сетах.
Это было девятое очное противостояние соперниц. Ига одержала пятую победу.
Свентек продолжила винстрик на французском мейджоре до 25 поединков. Она становились чемпионкой Ролан Гаррос три последние года, а также в 2020.
Ранее Элина четыре раза играла против Свентек и всего один раз сумела победить – в четвертьфинале Уимблдона-2023.
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Свьонтек цікава спортсменка. Як людина, а не як тенісистка. М`яч влучає перед нею в бічну лінію - вона вказує судді іншу мітку, доводячи, що був аут; чіпляє лінію квадрату при другій подачі суперниці - вирушає до лавки відпочивати, всім своїм виглядом демонструючи, що гейм виграно, там був аут і немає чого перевіряти. Менш досвідчений суддя, ніж Кадер Нуні, міг би і повестися.
Такий ось зразок моральної чистоти, якою її тут ще донедавна залюбки вважали))
Ну, нехай буде Іга. Подивимось, нас очікує битва, принаймні хочеться в це вірити. Трохи бентежить, звісно, той факт, що Єля ніколи не проходила у Парижі далі 1/4, але ж коли, як що не зараз? Тримаймо стрій, матуся вперед