Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ

Пятая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свентек из Польши станет соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025.

В четвертом раунде грунтового мейджора в Париже полька в трех сетах переиграла 12-ю сеяную Елену Рыбакину (Казахстан) за 2 часа и 31 минуту.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [12] – Ига Свентек (Польша) [5] – 6:1, 3:6, 5:7

Во второй партии полька уступала 0:2, но сумела вернуться в игру и дожать казахстанку в трех сетах.

Это было девятое очное противостояние соперниц. Ига одержала пятую победу.

Свентек продолжила винстрик на французском мейджоре до 25 поединков. Она становились чемпионкой Ролан Гаррос три последние года, а также в 2020.

Ранее Элина четыре раза играла против Свентек и всего один раз сумела победить – в четвертьфинале Уимблдона-2023.