Первый среди своих. Защитник ПСЖ вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
Вильян Пачо стал первым игроком из Эквадора, которому удалось выиграть ЛЧ
31 мая в Мюнхене прошел финал Лиги чемпионов, в котором встретились клубы «Интер» Милан и ПСЖ.
Победу в поединке оформил французский коллектив, который сокрушил соперника со счетом 5:0.
ПСЖ впервые в истории выиграл трофей Лиги чемпионов, при этом клуб одержал самую разгромную победу в финал ЛЧ.
23-летний центральный защитник ПСЖ Уильям Пачо стал первым футболистом из Эквадора, которому покорился трофей Лиги чемпионов.
Футболист в течение сезона провел 17 матчей в европейском турнире, однако отличиться результативным действием игроку не удалось.
🚨🇪🇨 Willian Pacho (23) is the FIRST player from Ecuador to win the UEFA Champions League! 🏆 pic.twitter.com/7y8cCjdlLD— EuroFoot (@eurofootcom) May 31, 2025
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