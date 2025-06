Первый среди своих. Защитник ПСЖ вписал свое имя в историю Лиги чемпионов

31 мая в Мюнхене прошел финал Лиги чемпионов, в котором встретились клубы «Интер» Милан и ПСЖ.

Победу в поединке оформил французский коллектив, который сокрушил соперника со счетом 5:0.

ПСЖ впервые в истории выиграл трофей Лиги чемпионов, при этом клуб одержал самую разгромную победу в финал ЛЧ.

23-летний центральный защитник ПСЖ Уильям Пачо стал первым футболистом из Эквадора, которому покорился трофей Лиги чемпионов.

Футболист в течение сезона провел 17 матчей в европейском турнире, однако отличиться результативным действием игроку не удалось.

