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Лига чемпионов
01 июня 2025, 12:58 | Обновлено 01 июня 2025, 13:01
841
0

Первый среди своих. Защитник ПСЖ вписал свое имя в историю Лиги чемпионов

Вильян Пачо стал первым игроком из Эквадора, которому удалось выиграть ЛЧ

01 июня 2025, 12:58 | Обновлено 01 июня 2025, 13:01
841
0
Первый среди своих. Защитник ПСЖ вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Уильям Пачо

31 мая в Мюнхене прошел финал Лиги чемпионов, в котором встретились клубы «Интер» Милан и ПСЖ.

Победу в поединке оформил французский коллектив, который сокрушил соперника со счетом 5:0.

ПСЖ впервые в истории выиграл трофей Лиги чемпионов, при этом клуб одержал самую разгромную победу в финал ЛЧ.

23-летний центральный защитник ПСЖ Уильям Пачо стал первым футболистом из Эквадора, которому покорился трофей Лиги чемпионов.

Футболист в течение сезона провел 17 матчей в европейском турнире, однако отличиться результативным действием игроку не удалось.

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ПСЖ Уильян Пачо Лига чемпионов Интер Милан статистика ПСЖ - Интер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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