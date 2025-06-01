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Лига чемпионов
01 июня 2025, 12:47 | Обновлено 01 июня 2025, 12:49
1679
1

Президент ПСЖ высказался об исторической победе команды в ЛЧ

Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил всех представителей клуба

01 июня 2025, 12:47 | Обновлено 01 июня 2025, 12:49
1679
1
Президент ПСЖ высказался об исторической победе команды в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент французского клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу своей команды в финале Лиги чемпионов против миланского «Интера» (5:0). Столичный клуб Франции впервые в истории выиграл главный европейский трофей.

«Я чрезвычайно горжусь этой первой величественной победой в финале Лиги чемпионов – историческим моментом для «Пари Сен-Жермен», для французского футбола и для города Париж.

Это кульминация образцовых коллективных усилий, которые были вдохновлены преданностью, командным духом и страстью всех, кто наполняет этот клуб жизнью. Есть много людей, которые заслуживают того, чтобы поднять этот трофей. Я хочу поблагодарить игроков, Луиса Энрике, его штаб, Луиса Кампоса и всех, кто ежедневно развивает этот амбициозный и целостный проект. Этот успех – заслуга сплоченной команды, преданных болельщиков, которые смогли впервые увидеть финал на стадионе, и клуба, который никогда не переставал верить в свою мечту.

Этот титул - для всех поколений игроков, тренеров и руководителей, которые творили историю ПСЖ. Это огромная радость и честь для Парижа, для нашей институции и для всех, кто поддерживал «красно-синих» на протяжении многих лет», – ответил Нассер.

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Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер Нассер Аль-Хелаифи
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
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Миколай Гуцуляк
Футбол футболом, але ж...
https://zaxid.net/u_parizhi_ta_myunheni_pislya_peremogi_pszh_u_lizi_chempio
niv_vidbulisya_v_masovi_zavorushennya_n1611556
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