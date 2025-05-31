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Испания
31 мая 2025, 19:24 | Обновлено 31 мая 2025, 19:30
1364
0

Реал заплатил суперзвезде большие деньги за согласие переехать в Мадрид

Трент Александер-Арнольд получил подписной бонус в размере 20 миллионов евро

31 мая 2025, 19:24 | Обновлено 31 мая 2025, 19:30
1364
0
Реал заплатил суперзвезде большие деньги за согласие переехать в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

В пятницу, 30 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Футболист заключил с мадридским клубом шестилетний контракт. По информации испанского источника Mundo Deportivo, Трент также получит солидный подписной бонус от мадридцев, который составит 20 миллионов евро.

За переход англичанина «Реал» также заплатит «Ливерпулю» сумму в размере 10 миллионов евро. Александер-Арнольд готовится с мадридцами принять участие в КЧМ-2025.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы зарплаты
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
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