Реал заплатил суперзвезде большие деньги за согласие переехать в Мадрид

В пятницу, 30 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Футболист заключил с мадридским клубом шестилетний контракт. По информации испанского источника Mundo Deportivo, Трент также получит солидный подписной бонус от мадридцев, который составит 20 миллионов евро.

За переход англичанина «Реал» также заплатит «Ливерпулю» сумму в размере 10 миллионов евро. Александер-Арнольд готовится с мадридцами принять участие в КЧМ-2025.

🚨 Trent Alexander-Arnold will receive a €20m signing on fee for joining Real Madrid.



