Роналду не спешит подписывать новый контракт с Аль-Насром. В чем дело?

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пока не спешит подписывать новый контракт со своим клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

По данным источника, португалец пока не определился со своим будущим. Игрок взял паузу и оценивает все предложения, полученные на трансферном рынке.

Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии в январе 2023 года на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 форвард провел 41 матч во всех турнирах, где забил 35 голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср уже предложил Криштиану Роналду новый контракт

