Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации испанских СМИ, Роналду отказался от продления контракта с «Аль-Насром» и фактически попрощался с клубом. Подписание игрока рассматривает президент «Реала» Флорентино Перес, он хочет подписать с португальцем краткосрочный контракт для участия в ЧМ-2025. После этого сотрудничество может быть продлено на более длительный срок.

Отмечается, что переход Роналду в «Реал» может состояться в первых числах июня. В активе Роналду в этом сезоне 35 голов и четыре ассиста.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».