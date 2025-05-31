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  4. Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Испания
31 мая 2025, 04:27 |
168
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Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории

Роналду может вернуться в Мадрид

31 мая 2025, 04:27 |
168
0
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации испанских СМИ, Роналду отказался от продления контракта с «Аль-Насром» и фактически попрощался с клубом. Подписание игрока рассматривает президент «Реала» Флорентино Перес, он хочет подписать с португальцем краткосрочный контракт для участия в ЧМ-2025. После этого сотрудничество может быть продлено на более длительный срок.

Отмечается, что переход Роналду в «Реал» может состояться в первых числах июня. В активе Роналду в этом сезоне 35 голов и четыре ассиста.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Реал Мадрид Флорентино Перес Ла Лига чемпионат Испании по футболу клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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