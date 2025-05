Финалист Лиги чемпионов намерен покинуть клуб во время трансферного окна

31 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и итальянский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в немецком Мюнхене, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Этот матч может стать последним для голкипера французского клуба Джанлуиджи Доннаруммы, который намерен покинуть Париж во время летнего трансферного окна.

Известный журналист Экрем Конур сообщил, что итальянский вратарь планирует уйти из ПСЖ, если получит интересное предложение. В услугах Джанлуиджи заинтересованы клубы Английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в июне 2026 года и руководство ПСЖ планирует продлить сотрудничество с голкипером, но сам Доннарумма не горит желанием оставаться во Франции.

В текущем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов. В 11 случаях итальянец сохранял свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 35 млн евро.

