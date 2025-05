Интриги нет. Аль-Наср принял окончательное решение о будущем Роналду

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду останется в нынешнем клубе – об этом сообщил журналист и инсайдер Санти Ауна.

Руководство клуба договорилось с 40-летним футболистом о продлении контракта. Детали нового соглашения на данный момент неизвестны, однако ранее сообщалось, что португалец заработает 200 млн евро за два ближайших года.

Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии в январе 2023 года на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 форвард провел 41 матч во всех турнирах, где забил 35 голов и отдал четыре результативные передачи.

Вероятно, Криштиану не сможет исполнить свою мечту и сыграть на Клубном чемпионате мира, который состоится летом в США. Причина – «Аль-Наср» не сумел квалифицироваться на этот турнир. Ранее была информация, что президент ФИФА просил другие клубы подписать звездного футболиста.

🚨EXCL: 🟡🔵🇵🇹 #SPL |



✍️ Cristiano Ronaldo will stay at Al-Nassr 🇸🇦



🔐 Full agreement in place between the parties



❗️Saudi sources told us he HAS already signed his new contract with Al-Nassr pic.twitter.com/QldHaWGRM5