Интриги нет. Аль-Наср принял окончательное решение о будущем Роналду
Саудовский клуб продлит контракт с португальцем на два года
Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду останется в нынешнем клубе – об этом сообщил журналист и инсайдер Санти Ауна.
Руководство клуба договорилось с 40-летним футболистом о продлении контракта. Детали нового соглашения на данный момент неизвестны, однако ранее сообщалось, что португалец заработает 200 млн евро за два ближайших года.
Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии в январе 2023 года на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 форвард провел 41 матч во всех турнирах, где забил 35 голов и отдал четыре результативные передачи.
Вероятно, Криштиану не сможет исполнить свою мечту и сыграть на Клубном чемпионате мира, который состоится летом в США. Причина – «Аль-Наср» не сумел квалифицироваться на этот турнир. Ранее была информация, что президент ФИФА просил другие клубы подписать звездного футболиста.
🚨EXCL: 🟡🔵🇵🇹 #SPL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 30, 2025
✍️ Cristiano Ronaldo will stay at Al-Nassr 🇸🇦
🔐 Full agreement in place between the parties
❗️Saudi sources told us he HAS already signed his new contract with Al-Nassr pic.twitter.com/QldHaWGRM5
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