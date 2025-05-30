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  4. Интриги нет. Аль-Наср принял окончательное решение о будущем Роналду
Саудовская Аравия
30 мая 2025, 19:28 |
589
0

Интриги нет. Аль-Наср принял окончательное решение о будущем Роналду

Саудовский клуб продлит контракт с португальцем на два года

30 мая 2025, 19:28 |
589
0
Интриги нет. Аль-Наср принял окончательное решение о будущем Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду останется в нынешнем клубе – об этом сообщил журналист и инсайдер Санти Ауна.

Руководство клуба договорилось с 40-летним футболистом о продлении контракта. Детали нового соглашения на данный момент неизвестны, однако ранее сообщалось, что португалец заработает 200 млн евро за два ближайших года.

Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии в январе 2023 года на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 форвард провел 41 матч во всех турнирах, где забил 35 голов и отдал четыре результативные передачи.

Вероятно, Криштиану не сможет исполнить свою мечту и сыграть на Клубном чемпионате мира, который состоится летом в США. Причина – «Аль-Наср» не сумел квалифицироваться на этот турнир. Ранее была информация, что президент ФИФА просил другие клубы подписать звездного футболиста.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Санти Ауна Криштиану Роналду продление контракта
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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