Последний шанс? Президент ФИФА попросил участников КЧМ подписать Роналду

Форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду столкнулся с небольшими проблемами – у него слишком мало вариантов для продолжения карьеры.

В июне 2025 года у звездного футболиста заканчивается контракт, после чего он получит статус свободного агента. На данный момент в услугах Криштиану заинтересованы два клуба, которые выступают в Саудовской Аравии – «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Португалец намерен сыграть на Клубном чемпионате мира, который состоится в США, но не планирует подписывать контракт с саудовскими командами. Форвард надеется, что получит предложение от одного из европейских клубов.

Известный инсайдер Бен Джейкобс сообщил, что президент ФИФА Джанни Инфантино обратился с просьбой к участникам Клубного чемпионата мира, чтобы те подписали Роналду хотя бы на время турнира в США.