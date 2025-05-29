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  4. Последний шанс? Президент ФИФА попросил участников КЧМ подписать Роналду
Клубный чемпионат мира
29 мая 2025, 09:45 |
447
1

Последний шанс? Президент ФИФА попросил участников КЧМ подписать Роналду

Джанни Инфантино надеется, что португальский форвард будет играть в США

29 мая 2025, 09:45 |
447
1
Последний шанс? Президент ФИФА попросил участников КЧМ подписать Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду столкнулся с небольшими проблемами – у него слишком мало вариантов для продолжения карьеры.

В июне 2025 года у звездного футболиста заканчивается контракт, после чего он получит статус свободного агента. На данный момент в услугах Криштиану заинтересованы два клуба, которые выступают в Саудовской Аравии – «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Португалец намерен сыграть на Клубном чемпионате мира, который состоится в США, но не планирует подписывать контракт с саудовскими командами. Форвард надеется, что получит предложение от одного из европейских клубов.

Известный инсайдер Бен Джейкобс сообщил, что президент ФИФА Джанни Инфантино обратился с просьбой к участникам Клубного чемпионата мира, чтобы те подписали Роналду хотя бы на время турнира в США.

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клубный чемпионат мира по футболу Джанни Инфантино чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Криштиану Роналду трансферы
Николай Титюк Источник: Бен Джейкобс
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RomanMarik
нах він кому потрібен?
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