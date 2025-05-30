Манчестер Сити сделал предложение по нидерландскому полузащитнику
Тиджани Рейндерс привлекает внимание «горожан»
Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, английский гранд уже сделал первое предложение по 26-летнему футболисту, сумма которого составляет 60 миллионов евро + бонусы, но оно не устроило итальянскую сторону, которая хочет получить больше. Переговоры продвигаются.
В прошедшем сезоне Тиджани Рейндерс провел 54 матча на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Сержиу Консейсау больше не является тренером «Милана».
🚨🔵 Manchester City initial bid for Tijjani Reijnders has been received by AC Milan in the recent hours.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2025
Proposal worth around €60m including add-ons, AC Milan want more to let the midfielder leave.
Negotiations are advancing. 🇳🇱 pic.twitter.com/iUaLERcLsh
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