Манчестер Сити сделал предложение по нидерландскому полузащитнику

Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд уже сделал первое предложение по 26-летнему футболисту, сумма которого составляет 60 миллионов евро + бонусы, но оно не устроило итальянскую сторону, которая хочет получить больше. Переговоры продвигаются.

В прошедшем сезоне Тиджани Рейндерс провел 54 матча на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Сержиу Консейсау больше не является тренером «Милана».