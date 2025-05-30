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Англия
30 мая 2025, 11:10 |
611
0

Манчестер Сити сделал предложение по нидерландскому полузащитнику

Тиджани Рейндерс привлекает внимание «горожан»

30 мая 2025, 11:10 |
611
0
Манчестер Сити сделал предложение по нидерландскому полузащитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рейндерс

Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд уже сделал первое предложение по 26-летнему футболисту, сумма которого составляет 60 миллионов евро + бонусы, но оно не устроило итальянскую сторону, которая хочет получить больше. Переговоры продвигаются.

В прошедшем сезоне Тиджани Рейндерс провел 54 матча на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Сержиу Консейсау больше не является тренером «Милана».

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Манчестер Сити Милан Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Тиджани Рейндерс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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