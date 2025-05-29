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Италия
29 мая 2025, 23:25 | Обновлено 29 мая 2025, 23:27
324
2

ОФИЦИАЛЬНО. Сержиу Консейсау больше не является тренером Милана

Стороны не продолжат свое сотрудничество

29 мая 2025, 23:25 | Обновлено 29 мая 2025, 23:27
324
2
ОФИЦИАЛЬНО. Сержиу Консейсау больше не является тренером Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Португальский тренер Сержиу Консейсау покинул «Милан». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Клуб хотел бы поблагодарить Сержиу и его персонал за их преданность, профессионализм и самоотверженность, проявленные во время руководства первой командой в течение последних нескольких месяцев», – обращении клуба к португальцу.

Под руководством Сержиу Консейсау «Милан» выиграл Кубок Италии и завершил сезон Серии А на 8-м месте, набрав 63 балла. 30 декабря 2024 год 50-летний коуч был возглавил «россонери». Соглашение между португальцем и итальянским клубом истекало летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Фабрицио Романо назвал нового тренера «Милана».

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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу отставка Сержиу Консейсау
Даниил Кирияка Источник: ФК Милан
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Комментарии 2
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ivankondrat96
І мабуть від цього виграють і тренер і клуб)
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+1
KAE22
Тільки не Кубок Італії, а Суперкубок...
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0
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