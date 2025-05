ОФИЦИАЛЬНО. Сержиу Консейсау больше не является тренером Милана

Португальский тренер Сержиу Консейсау покинул «Милан». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Клуб хотел бы поблагодарить Сержиу и его персонал за их преданность, профессионализм и самоотверженность, проявленные во время руководства первой командой в течение последних нескольких месяцев», – обращении клуба к португальцу.

Под руководством Сержиу Консейсау «Милан» выиграл Кубок Италии и завершил сезон Серии А на 8-м месте, набрав 63 балла. 30 декабря 2024 год 50-летний коуч был возглавил «россонери». Соглашение между португальцем и итальянским клубом истекало летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Фабрицио Романо назвал нового тренера «Милана».

