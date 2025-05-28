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Италия
28 мая 2025, 14:17 | Обновлено 28 мая 2025, 14:18
214
0

Фабрицио подтвердил. Интер подпишет молодого бразильца из Марселя

Луис Энрике летом присоединится к коллективу из Серии А

28 мая 2025, 14:17 | Обновлено 28 мая 2025, 14:18
214
0
Фабрицио подтвердил. Интер подпишет молодого бразильца из Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Миланский «Интер» достиг принципиальной договоренности с бразильским вингером «Марселя» Луисом Энрике относительно трансфера.

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «змеи» заплатят за футболиста 25 миллионов евро. Контракт между бразильцем и «Интером» будет подписан на пять лет.

Дебютный матч в составе «Интера» Энрике проведет на клубном чемпионате мира.

Бразилец выступает за «Марсель» с лета 2020 года. На счету вингера 108 матчей, 11 голов и 16 результативных передач.

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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