Фабрицио подтвердил. Интер подпишет молодого бразильца из Марселя

Миланский «Интер» достиг принципиальной договоренности с бразильским вингером «Марселя» Луисом Энрике относительно трансфера.

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «змеи» заплатят за футболиста 25 миллионов евро. Контракт между бразильцем и «Интером» будет подписан на пять лет.

Дебютный матч в составе «Интера» Энрике проведет на клубном чемпионате мира.

Бразилец выступает за «Марсель» с лета 2020 года. На счету вингера 108 матчей, 11 голов и 16 результативных передач.

