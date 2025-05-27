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27 мая 2025, 21:17 | Обновлено 27 мая 2025, 22:14
3277
1

Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов

Джанлуиджи Доннарумма расположился на 4-й строчке рейтинга

27 мая 2025, 21:17 | Обновлено 27 мая 2025, 22:14
3277
1
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
GOAL

Стал известен рейтинг «Золотого мяча» перед финалом Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» по версии GOAL.

Лидирует в рейтинге французский форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе и третье место заняли лидеры «Барселоны»: Ламин Ямаль и Рафинья соответственно.

Четвертую строчку занимает кипер все того же «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, а пятерку закрывает Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Полный рейтинг выглядит таким образом:

  • 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
  • 3. Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • 4. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
  • 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • 6. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • 7. Педри (Испания, Барселона)
  • 8. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
  • 9. Роберт Левандовски (Польша,Барселона)
  • 10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)
  • 11. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
  • 12. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  • 13. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • 14. Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг)
  • 15. Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид)
  • 16. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
  • 17. Ашраф Хакими (Марроко, ПСЖ)
  • 18. Дензел Дюмфрис (Нидерланды, Интер)
  • 19. Деклан Райс (Англия, Арсенал)
  • 20. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)

Ранее сообщалось о том, что один из лучших тренеров Европы назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч».

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Даниил Кирияка Источник: Goal.com
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Saar
Колись і інший Джанлуїджі - Буффон- теж був єдиним воротарем у топ 5 на ЗМ.
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