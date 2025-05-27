Другие новости27 мая 2025, 21:17 | Обновлено 27 мая 2025, 22:14
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Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Джанлуиджи Доннарумма расположился на 4-й строчке рейтинга
27 мая 2025, 21:17 | Обновлено 27 мая 2025, 22:14
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Стал известен рейтинг «Золотого мяча» перед финалом Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» по версии GOAL.
Лидирует в рейтинге французский форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе и третье место заняли лидеры «Барселоны»: Ламин Ямаль и Рафинья соответственно.
Четвертую строчку занимает кипер все того же «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, а пятерку закрывает Мохамед Салах из «Ливерпуля».
Полный рейтинг выглядит таким образом:
- 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
- 3. Рафинья (Бразилия, Барселона)
- 4. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
- 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
- 6. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
- 7. Педри (Испания, Барселона)
- 8. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
- 9. Роберт Левандовски (Польша,Барселона)
- 10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)
- 11. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
- 12. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
- 13. Витинья (Португалия, ПСЖ)
- 14. Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг)
- 15. Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид)
- 16. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
- 17. Ашраф Хакими (Марроко, ПСЖ)
- 18. Дензел Дюмфрис (Нидерланды, Интер)
- 19. Деклан Райс (Англия, Арсенал)
- 20. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
Ранее сообщалось о том, что один из лучших тренеров Европы назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч».
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