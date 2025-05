Фиорентина в четвертый раз подряд сыграет в Лиге конференций

25 мая в матче последнего тура итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде одолела «Удинезе» со счетом 3:2.

«Фиалки» завершили сезон с 65-ю набранными очками. В последний раз команда из Флоренции набирала такое количество очков в сезоне 2013/14.

Победный мяч «Фиорентина» забила за 8 минут до окончания основного времени игры. Сделал это Мойзе Кин, для которого этот гол стал 19-м в сезоне.

Никогда ранее итальянский форвард не забивал такое количество голов в одном сезоне. Предыдущим его достижением были 13 голов, забитые в чемпионате Франции за ПСЖ в сезоне 2020/21.

Мойзе Кин стал вторым бомбардиром Серии А 2024/25.

Победа над «Удинезе» позволила «фиалкам» в четвертый раз подряд квалифицироваться в Лигу Конференций.

В предыдущих трех сезонах еврокубка «Фиорентина» всегда финишировала в четверке лучших команд, при том дважды подряд проиграв финал.

Статистика выступлений «Фиорентины» в Лиге конференций:

Fiorentina reach 65 points in Serie A for the first time since 2013/14 (also 65).

The Viola finish in their best position in the league since 2015/16 (5th on that occasion).#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/56CtQOn3AE