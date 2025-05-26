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Италия
26 мая 2025, 14:48 | Обновлено 26 мая 2025, 15:24
233
2

Фиорентина в четвертый раз подряд сыграет в Лиге конференций

Это стало возможным благодаря победе над «Удинезе»

26 мая 2025, 14:48 | Обновлено 26 мая 2025, 15:24
233
2
Фиорентина в четвертый раз подряд сыграет в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая в матче последнего тура итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде одолела «Удинезе» со счетом 3:2.

«Фиалки» завершили сезон с 65-ю набранными очками. В последний раз команда из Флоренции набирала такое количество очков в сезоне 2013/14.

Победный мяч «Фиорентина» забила за 8 минут до окончания основного времени игры. Сделал это Мойзе Кин, для которого этот гол стал 19-м в сезоне.

Никогда ранее итальянский форвард не забивал такое количество голов в одном сезоне. Предыдущим его достижением были 13 голов, забитые в чемпионате Франции за ПСЖ в сезоне 2020/21.

Мойзе Кин стал вторым бомбардиром Серии А 2024/25.

  • 25 – Матео Ретеги («Аталанта»)
  • 19 – Мойзе Кин («Фиорентина»)
  • 15 – Адемола Лукман («Аталанта»)
  • 15 – Риккардо Орсолини («Болонья»)

Победа над «Удинезе» позволила «фиалкам» в четвертый раз подряд квалифицироваться в Лигу Конференций.

В предыдущих трех сезонах еврокубка «Фиорентина» всегда финишировала в четверке лучших команд, при том дважды подряд проиграв финал.

Статистика выступлений «Фиорентины» в Лиге конференций:

  • 2022/23: финал, проигрыш «Вест Хэму»
  • 2023/24: финал, проигрыш «Олимпиакосу»
  • 2024/25: полуфинал, проигрыш «Бетису»
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Фиорентина Лига конференций Серия A чемпионат Италии по футболу Удинезе
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Не ну а че, получать какие-то денюжки лучше чем ничего, особенно когда твой уровень позволяет добираться без особых проблем до финала.
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Mark4854590
Фіорентина знайшла свій турнір. Ну може хоч цього разу виграє.....
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