Фиорентина в четвертый раз подряд сыграет в Лиге конференций
Это стало возможным благодаря победе над «Удинезе»
25 мая в матче последнего тура итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде одолела «Удинезе» со счетом 3:2.
«Фиалки» завершили сезон с 65-ю набранными очками. В последний раз команда из Флоренции набирала такое количество очков в сезоне 2013/14.
Победный мяч «Фиорентина» забила за 8 минут до окончания основного времени игры. Сделал это Мойзе Кин, для которого этот гол стал 19-м в сезоне.
Никогда ранее итальянский форвард не забивал такое количество голов в одном сезоне. Предыдущим его достижением были 13 голов, забитые в чемпионате Франции за ПСЖ в сезоне 2020/21.
Мойзе Кин стал вторым бомбардиром Серии А 2024/25.
- 25 – Матео Ретеги («Аталанта»)
- 19 – Мойзе Кин («Фиорентина»)
- 15 – Адемола Лукман («Аталанта»)
- 15 – Риккардо Орсолини («Болонья»)
Победа над «Удинезе» позволила «фиалкам» в четвертый раз подряд квалифицироваться в Лигу Конференций.
В предыдущих трех сезонах еврокубка «Фиорентина» всегда финишировала в четверке лучших команд, при том дважды подряд проиграв финал.
Статистика выступлений «Фиорентины» в Лиге конференций:
- 2022/23: финал, проигрыш «Вест Хэму»
- 2023/24: финал, проигрыш «Олимпиакосу»
- 2024/25: полуфинал, проигрыш «Бетису»
Fiorentina reach 65 points in Serie A for the first time since 2013/14 (also 65).— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) May 25, 2025
The Viola finish in their best position in the league since 2015/16 (5th on that occasion).#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/56CtQOn3AE
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